La familia de Candela Arizaga tomó una drástica decisión tras el confuso episodio con Facundo Moyano

Mientras Candela Arizaga permanece internada en el Hospital Pirovano bajo observación médica, este martes recibió la visita de su abogado, Diego Storto, quien se acercó al centro de salud para conocer su estado de salud y dialogar con ella tras el episodio que derivó en la detención del ex diputado Facundo Moyano.

El letrado permaneció cerca de 20 minutos junto a la joven y, al salir, habló con los medios para brindar precisiones sobre cómo la encontró. Según explicó, Arizaga se encuentra " estable, pero shockeada ", motivo por el cual todavía no pudo reconstruir en detalle lo ocurrido durante la madrugada.

Habló el abogado de Candela Arizaga tras verla internada

"La vi a ella lúcida, me dijo: 'Gracias Diego por venir, cuando salgo de acá hablamos, que está viniendo mi familia'", relató Storto, quien aclaró que su clienta prefirió no hablar sobre los hechos mientras continúa recuperándose.

Consultado sobre cómo continuará la causa judicial, el abogado dejó en claro que cualquier decisión dependerá exclusivamente de la voluntad de la joven. "Como quiera ella", respondió de manera tajante. Y agregó: " Es un delito de acción pública privada ".

El abogado de Candela Arizaga confirmó que la joven ampliara su declaración

Por el momento, explicó que no solicitaron ninguna medida de protección y que esperan que Candela pueda recibir el alta médica durante este martes .

Horas más tarde, Storto volvió a dialogar con la prensa y adelantó que la joven ampliará su testimonio cuando esté en condiciones de hacerlo. "Va a ampliar la declaración cuando esté en condiciones", aseguró.

🗣️ HABLA DIEGO STORTO, EL ABOGADO DE CANDELA ARIZAGA: "A ELLA LA VI LÚCIDA, LA VI BIEN", Y DIJO: "DEPENDE DE ELLA SI QUIERE HACER LA DENUNCIA O NO"#LapeClubSocial @sergiolapegue pic.twitter.com/0YIN35X9cH — América TV (@AmericaTV) August 4, 2026

En ese sentido, explicó también cuál es el plan una vez que abandone el hospital. "Yo sólo vine porque la conozco, quería saber cómo estaba. Está recuperándose y esperando a su familia porque cuando le den el alta, se va a ir a Rosario con ellos ", indicó.

Respecto de la investigación, el abogado pidió prudencia y evitó sacar conclusiones anticipadas sobre lo ocurrido. "La calificación legal que se dio es provisoria y va cambiando a medida que avanza la investigación. Es lo que suele suceder. Yo no confirmo lesiones, consumo ni nada porque no sé qué sucedió aún", sostuvo.

💬 Diego Storto, abogado de Candela Arizaga: "Va a ampliar la declaración indagatoria de ella cuando esté en condiciones de hacerlo. Cuando ella declaró, estaba bajo los efectos de alguna situación"



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Sobre la posibilidad de impulsar una denuncia penal, Storto remarcó que será una decisión exclusiva de su representada. "Si Candela decide avanzar con la acción penal, la voy a acompañar. Si ella entiende que lo que pasó no condice con violencia de género, quedará en la nada. Pero por ahora, se tiene que recuperar de un shock", concluyó.

Mientras tanto, Facundo Moyano fue trasladado desde la Comisaría Vecinal 13A, en el barrio porteño de Belgrano, hacia otra dependencia policial, donde se le tomarán las huellas dactilares y luego se definirá cómo continuará su situación procesal.