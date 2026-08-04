Candela Arizaga desligó a Facundo Moyano de haberla golpeado y reconoció el "consumo de estupefacientes"

Luego de que todas las miradas apuntaran al sindicalista Facundo Moyano, quien esta madrugada quedó detenido por violencia de género contra Candela Arizaga, la modelo e influencer lo desligó de una posible agresión de su parte y confesó ante la Policía de la Ciudad que el episodio en el que ella quedó registrada por las cámaras de seguridad de la calles del barrio porteño de Belgrano mientras huía semidesnuda se debieron al "consumo de estupefacientes".

La joven de 23 años lo reveló ante personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad en el Hospital Pirovano donde se encuentra internada en observación. Allí aseguró que Moyano "no le hizo nada" y también reconoció que el origen de toda la preocupante escena que protagonizó tuvo que ver con un efecto colateral del consumo de drogas.

Candela Arizaga en plena huida.

Las versiones que ofreció Arizaga a los efectivos policiales fueron en el marco de la entrevista que le hicieron al presunta víctima y la toma de testimonios a testigos de su huida, que fueron parte de las decisiones que tomó la investigación del caso para encontrar nuevas medidas de pueba. En ese marco, se supo que la médica legista que la analizó no encontró ningún rastro de agresiones, más que un raspón en una de sus rodillas que se produjo cuando corría semidesnuda por las calles de Belgrano.

Ahora resta conocer la definición que tomará el fiscal Julián Pistone de la Unidad Fiscal Norte, quien durante la madrugada dispuso la detención del gremialista bajo los cargos de lesiones y privación ilegítima de la libertad, en contexto de violencia de género. En ese sentido, la modelol fue consultada acerca de si continuará con la causa o desistirá, tras la confesión y el control médico que relativizó las agresiones.

Facundo Moyano registrado por las cámaras de seguridad.

En ese sentido, el abogado Diego Storto, defensor de Arizaga, señaló ante la prensa que sólo asumirá su rol si la joven influencer decide "seguir adelante con el proceso", algo que perdió fuerza tras las confesiones que brindó la modelo en el relato que brindó a la Policía de la Ciudad. Sin importar el relato de Candela, la investigación allanó en busca de material que pueda incriminar al presunto agresor, el departamento que tiene Avenida del Libertador al 5400, desde donde la joven huyó. Moyano está detenido en la Comisaría 13a y será trasladado a una alcaidía en las próximas horas, luego de negarse a que le extraigan orina y sangre en busca de estupefacientes.