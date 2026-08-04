Nuevo video y una causa que se complica: el dramático episodio entre Facundo Moyano y Candela Arizaga suma más interrogantes

La investigación por el confuso episodio que terminó con la detención de Facundo Moyano sumó en las últimas horas un nuevo elemento que profundiza el impacto del caso. Se difundió un video en el que se observa a Candela Arizaga, de 23 años, corriendo por la vía pública junto a su perro mientras viste lo que aparenta ser un catsuit de red, similar a una prenda de lencería erótica.

Las imágenes se conocen mientras la Justicia intenta reconstruir una madrugada marcada por escenas de desesperación, llamados al 911 y versiones completamente opuestas sobre lo que ocurrió dentro del departamento del exdiputado, ubicado sobre la avenida Del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano. El fiscal Julián Pistone, de la UFLA Norte, dispuso la detención de Moyano por los presuntos delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

El dirigente permaneció inicialmente alojado en la Comisaría 13A y luego fue trasladado. La causa quedó en manos del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, subrogado por Julia Correa. Como parte de las primeras medidas de prueba, la fiscalía ordenó el análisis de cámaras de seguridad, la toma de testimonios, la entrevista a la joven y solicitó el allanamiento del departamento donde ocurrió el episodio.

Además, se confirmó que el abogado Miguel Molina será quien asuma la defensa de Moyano, acompañado por su socio Alfredo Gascón. Todo comenzó durante la madrugada, cuando un llamado al 911 alertó sobre una joven que corría semidesnuda por la calle. Personal policial llegó al lugar y encontró a Arizaga en evidente estado de alteración, situación que derivó en la intervención del SAME y su posterior traslado al Hospital Pirovano.

Facundo Moyano

Desde allí, la influencer declaró ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad y sus dichos terminaron convirtiéndose en una de las principales piezas de una investigación que todavía está lejos de ofrecer certezas. Mientras la imputación contra Moyano avanzó rápidamente, comenzaron a aparecer testimonios que describen escenarios muy diferentes. El abogado de Arizaga, Diego Storto, explicó que la joven "estaba descansando, estaba muy sonámbula, pero está bien. Yo no vi ninguna lesión grave. Estaba con varios amigos y están viniendo los familiares".

El letrado agregó que todavía resta conocer cuál será la postura definitiva de su clienta respecto de la causa. "Tanto ella como Moyano vienen de una noche traumática, movida y con excesos, vamos a esperar que ella determine si quiere o no instar la acción penal y si, en verdad, entiende que hubo violencia de género. Todavía no tenemos algo determinante, pero sí va a ampliar su declaración indagatoria ante el fiscal", sostuvo. A esto se sumó una información que complejizó aún más el expediente: fuentes judiciales indicaron que Candela declaró que Moyano "no le pegó" y que parte de lo ocurrido habría estado relacionado con el consumo de drogas.

Incluso señalaron que la médica legista únicamente constató una lesión en una rodilla, compatible con una caída en la vía pública. Por su parte, trascendió que Moyano se negó a someterse a estudios de sangre y orina, un dato que ahora también forma parte de la investigación. Los testimonios recogidos en la zona muestran un escenario lleno de contradicciones. Ramiro, encargado de un edificio ubicado en la esquina donde apareció Arizaga, aseguró que la vio "mal" y "asustada", describiendo una escena de gran confusión.

Facundo Moyano

Sin embargo, otro portero del barrio brindó una versión diferente. Según su relato, nunca observó una agresión por parte de Moyano. "Pienso que vio que la situación lo superaba y siempre quiso ayudarla. Ella venía gritando 'ayúdenme, ayúdenme'. Pero no sabíamos para qué ayudarla porque él siempre intentó ayudarla, nunca la agredió. Le decía 'amor, amor'. Y a la policía le dijo que era el novio", afirmó.

El mismo testigo recordó que la joven llegó incluso a sujetarse del pasamanos de un colectivo que estaba detenido con el motor encendido. "Ella se agarró del pasamanos y no dejaba que arranque. No quería soltarse y gritaba cosas incoherentes. Después pedía agua y nosotros le alcanzamos. Tenía la boca seca y la mirada totalmente perdida", relató. Mientras la causa avanza, desde el entorno de Moyano también surgieron críticas hacia la actuación judicial.

Candela Arizaga

El abogado Juan Pablo Fioribello calificó como llamativa la decisión del fiscal de ordenar la detención en tan poco tiempo. "Es llamativo eso porque en estos casos hay que tomar algunas medidas, averiguar cosas, analizar cámaras, entrevistar a testigos...", sostuvo. No obstante, respaldó el pedido de allanamiento al departamento donde ocurrieron los hechos. "Me parece una medida lógica para poder establecer cómo fueron las cosas, qué se secuestra en el lugar, si hubo o no estupefacientes, entre otras cuestiones", explicó.