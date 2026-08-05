Villarruel habilitó a Sagasti a votar desde Mendoza y Bullrich la acusó de crear una "senadora trucha"

La interna libertaria volvió a estallar por una votación clave. Victoria Villarruel habilitó a Anabel Fernández Sagasti a participar de manera virtual en la sesión del Senado que debatirá la reforma de la Ley de Tierras, luego de que la legisladora mendocina explicara que su embarazo de 32 semanas le impide viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La decisión fue celebrada por la senadora de Unión por la Patria, que durante las últimas horas había recibido cuestionamientos y ataques en redes sociales por pedir una excepción para ejercer su banca desde Mendoza. También recibió el respaldo público de Cristina Fernández de Kirchner que compartió un video de Sagasti en sus redes sociales oficiales.

Anabel Fernández Sagasti

A través de su cuenta de X, Sagasti escribió: "Quiero contarles que no fue fácil mi día. Nuestro día. Pero estoy contenta. Lo estamos. Feliz voy a estar cuando frenemos la Ley de Extranjerización".

En la misma línea agregó: "Quiero agradecerles a quienes me apoyaron, a quienes rezaron y a quienes me mandaron mensajes con buena onda a mí y a mi hijo. Fueron una caricia al alma. Y mucho más a quienes no piensan como yo y, a pesar de eso, me mandaron mensajes hermosos. Fue difícil, pero también un gran aprendizaje ".

En otro tramo de su mensaje, la senadora sostuvo: "Es tiempo de volver a ser razonables en Argentina y abandonar la locura. Siempre hay que pelear por lo que es justo, aunque muchos te digan que abandones". Más tarde compartió un video con el mismo mensaje y Cristina Kirchner lo replicó en sus historias de Instagram.

La autorización quedó formalizada mediante el decreto DPP N.º 66/2026 , firmado por la Presidencia del Senado y es ésta resolución la que permite que Sagasti participe de los debates y vote de manera remota, aunque la medida deberá ser ratificada por el pleno de la Cámara Alta durante la próxima sesión.

Victoria Villarruel

El decreto establece una excepción puntual y transitoria, es decir que no modifica de manera permanente el reglamento del Senado ni habilita una modalidad virtual general para todos los legisladores ; así las cosas, Sagasti podrá conectarse desde la Legislatura de Mendoza o desde otro lugar si surge algún inconveniente técnico.

Su participación tendrá el mismo valor que una presencial, tanto para el quórum como para las votaciones. La definición llegó justo cuando el oficialismo intenta reunir los votos para avanzar con la Ley de Tierras, una iniciativa que eleva del 15% al 25% el límite de adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Congreso de la Nación

Patricia Bullrich puso el grito en el cielo

La respuesta de Patricia Bullrich fue inmediata y cargada de furia. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado cuestionó la decisión de Villarruel y lanzó en vivo por A24: " Lo que hizo Villarruel es un mamarracho jurídico ".

En la misma línea, afirmó: "Tuvimos una embarazada que tuvo licencia por tres meses y no vino a la cámara. Tuvimos personas enfermas que tuvieron que pedir licencia. En ningún lugar del reglamento dice que una persona puede votar de manera virtual. Para votar hay que cambiar el reglamento, tiene que traer un proyecto. La vicepresidenta no puede por una decisión suya cambiar el reglamento. Villarruel no es nadie para cambiar el reglamento".

Patricia Bullrich

Bullrich también anunció que enfrentaría personalmente a la vicepresidenta: "Mañana (por hoy miércoles 5 de agosto) la voy a ir a ver a Villarruel porque es una barbaridad lo que está haciendo", expresó y con mucha bronca profundizó: " Está militando para el kirchnerismo claramente ".

La ex Montonera planteó un escenario extremo para cuestionar la resolución: "Mañana puede decir 'hago una resolución para que fulano de tal no se sienta en su banca', pasado 'hay dos personas enfermas o paseando por Europa y las voy a habilitar a votar'. Estamos todos locos".

Luego calificó la decisión como "lo más antijurídico e inconstitucional que existe" y advirtió: " No me importa que Sagasti sea fundamental para votar . Es como el caso del 'diputrucho'. Este caso sería una senadora trucha porque no puede votar de una manera que no dice el reglamento que no existe. Solo existió durante un tiempo determinado en pandemia y hoy la única manera de votar es presencial", expresó contundentemente.

Bullrich volvió a cargar contra Villarruel y aseguró: "Villarruel inventó una senadora trucha para tratar de torcer la Ley de Propiedad Privada y la realidad. No puede la señora de golpe sacar un instrumento para que alguien que va a votar lo que ella quiere pueda votar online".

Anabel Fernández Sagasti

La jefa del bloque oficialista también comparó el caso con una elección nacional: "Es como si mañana tuvieramos una votación nacional y hay una persona que dice yo quiero votar online y entonces todos tenemos que ir a votar a la urna y esta persona online".

En otro orden de cosas e intentando calmar sus nervios, Bullrich sostuvo sobre la sesión del jueves: "No se va a caer por esto porque es fácil de resolver. No está en el temario. Primero tienen que tener dos tercios para incorporarlo y después mandarlo a comisión. Esto es un panfleto propagandístico", confirmó y finalmente, cerró con la acusación más dura: "Ya tuvimos la experiencia del 'diputrucho' no vamos a tener ahora el de la 'senadora trucha. Si está embarazada hubiera pensado antes un cambio del reglamento. Es una senadora trucha ", sentenció muy fiel a su estilo.

Victoria Villarruel y Patricia Bullrich

Ahora, mientras Anabel Fernández Sagasti intenta participar de un debate decisivo para su provincia y para sostener la soberanía del país, Patricia Bullrich puso el grito en el cielo y acusa a Victoria Villarruel de favorecer al kirchnerismo y de manipular las reglas del Senado. Todo ocurre antes de una sesión en la que cada voto puede definir el futuro de la Ley de Tierras.