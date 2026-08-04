Ángela Torres dejó atrás el pasado y reveló cómo Marcos Giles le devolvió la "muchosidad": "No me peleé nunca con el chabón"

Tras su aparición en el confesionario del Lux Tour de Rosalía en el Movistar Arena, Ángela Torres volvió a abrir su corazón. Esta vez fue en Gelatina, el canal de streaming de Pedro Rosemblat, donde habló sin filtros sobre el presente sentimental que atraviesa junto a Marcos Giles y explicó cómo logró dejar atrás una etapa en la que, según sus propias palabras, había perdido su "muchosidad".

Ángela Torres

La actriz y cantante ya había llamado la atención durante el show de la artista española al contar que una relación la había hecho sentirse cada vez más pequeña. En aquel momento describió a un exnovio que la mantenía al margen de su vida, que no la invitaba a salir con sus amigos e incluso evitaba compartir con ella actividades que disfrutaba, como ir a ver a Cindy Cats. Aquella confesión disparó una ola de especulaciones en redes sociales, donde muchos señalaron a Rusherking, con quien Torres mantuvo una relación entre 2024 y mediados de 2025. Sin embargo, la artista nunca confirmó públicamente que se estuviera refiriendo a él.

En esta oportunidad, la conversación tomó un rumbo diferente. Rosemblat le preguntó hasta cuándo había sostenido ese tipo de relaciones y la respuesta de Ángela marcó un antes y un después. "Sí. Vengo a contarte que hay alguien con quien salí, que me hizo perder mi muchosidad", expresó. Lejos de quedarse en la anécdota, la cantante hizo una profunda autocrítica sobre cómo vivía los vínculos afectivos. "Yo siento que no tenía ni idea de lo que era querer en un vínculo sexoafectivo sanamente. Como que tuve una búsqueda ahí muy intensa porque no me quería a mí. Hubo mucho tiempo de estar muy peleada conmigo", reconoció.

Para Torres, el problema no estaba únicamente en la otra persona, sino también en la forma en la que ella se posicionaba dentro de las relaciones. "En mis maneras de amar fui muy tóxica en la forma en la que me miré a mí misma. Siempre me puse por debajo y me moví extraño en mis vínculos sexoafectivos", admitió. Después de ese recorrido por el pasado, Ángela habló del presente y no ocultó su felicidad al referirse a Marcos Giles, el streamer con quien oficializó su romance a principios de 2026.

Según explicó, la diferencia entre ambos terminó siendo una de las grandes fortalezas de la pareja. "Marcos tiene algo que es muy maduro, es muy inteligente en su manera de expresarse", aseguró. Y enseguida describió cómo esa tranquilidad cambió por completo la dinámica de la relación. "Yo soy muy cocorita y él es muy tranqui. No me peleé nunca con el chabón. Es un pibe que no sale de sus casillas, le gusta conversar en buenos términos", destacó.

La artista incluso reveló que esa historia de amor ya comenzó a inspirar su música. Próximamente lanzará una canción con un verso que resume lo que significó la llegada de Giles a su vida. "¿Por qué tú has ordenado lo que no se podía ordenar?", adelanta la letra. Finalmente, Torres compartió una reflexión que sintetiza el momento personal que está atravesando. "Siento que cuando menos lo buscás es cuando termina apareciendo una persona que te hace bien", concluyó.

Ángela Torres y Marcos Giles

La relación entre Ángela Torres y Marcos Giles se volvió pública de una manera tan romántica como inesperada. El streamer sorprendió a la actriz sobrevolando una playa de Pinamar con una avioneta que llevaba la pregunta: "¿Ángela, querés ser mi novia?". Desde entonces, la pareja -bautizada por sus seguidores como "Margelita"- no dejó de compartir momentos juntos en redes sociales. Incluso lograron superar con humor algunos episodios de exposición, como la filtración accidental de un chat privado durante una transmisión en vivo de Giles, que la cantante cerró con una foto de ambos y un mensaje contundente: "Mi amor, te amo mucho".