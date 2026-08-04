Tuli Acosta, tras ser marcada como la tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui: "Nosotros sabemos cómo son las cosas"

Tuli Acosta se cansó de los rumores que la señalaban como la tercera en discordia responsable de la separación entre su amigo Juan Facundo "Luck Ra" Almenara Ordóñez y su ya ex pareja Joaquinha "La Joaqui" Lerena de la Riva, quienes se distanciaron luego de que el cordobés le confiese que le había sido infiel. La influencer había quedado en el centro de la polémica por sus planteos y las interpretaciones de sus publicaciones en las redes sociales, donde nunca ocultó el afecto por el cantante.

"No aclaré nada antes porque no lo creía necesario. Confiaba en que la palabra de Joaqui y de Facu era más que suficiente", reveló Acosta al comienzo de la historia que subió a us Instragram, bien sobria y con letras blancas sobre fondo negro. "Pero como están usando mi nombre para contar una historia que jamás existió quiero decir que Facu es uno de mis mejores amigos hace muchos años. Entre nosotros nunca pasó absolutamente nada ni nunca va a pasar. Es una relación de amistad y siempre fue así", sentenció la ganadora del Bailando por un Sueño 2023.

El descargo de Tuli Acosta en redes sociales, tras ser señalada como tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui.

"Joaqui es una mujer a la que admiro muchísimo y siempre va a tener todo mi respeto. Es un momento difícil para ella y no quiero que se la siga lastimando con versiones falsas", reclamó Tuli, ya evidentemente cansada de que por los rumores que la vinculan a Luck Ra se transforme en el malo de una película que, de tener villanos, ninguno debería ser ella misma.

"Nosotros sabemos cómo son las cosas, no existe una historia detrás de todo esto, que sea la de ellos, pero no me pareció importante dar mi opinión y aclarar lo que sea necesario para que dejen de inventar cualquier cosa", continuó Acosta, a quien expusieron como amante de Luck Ra por las coincidencias de las publicaciones que hacía ella con las que hacía La Joaqui.

La Joaqui y Luck Ra

"Aclaro esto únicamente para frenar las mentiras y pedir que dejen a las personas correctas transitar su duelo y a mí mantenerme al margen de todo esto. Lo único que consiguen hacer es hacer todavía más doloroso un momento que, ya de por sí, es difícil", finalizó Acosta, en un tono sobrio que, finalmente, eligió hacerse cargo de los rumores y darle una respuesta precisa.

La semana pasada se conoció el desenlace final de la pareja que conformaron Luck Ra y La Joaqui durante dos años en los que el mundo del espectáculo los recibió con mucho afecto y buena interpretación del papel que llevaron adelante, con momentos de unidad tanto arriba de los escenarios como en los programas de televisión en los que participaron, como Masterchef Famosos.