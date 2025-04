Felicitas Alvite, "La Toretto", a cárcel común: aseguran que tuvo "un ataque de pánico" tras la decisión

Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto", fue finalmente trasladada a la Unidad Femenina 51 de Magdalena, una cárcel del Servicio Penitenciario Federal. Este movimiento se produjo después de que superara el límite de seis meses permitido en una alcaidía, donde estuvo alojada desde el 14 de mayo de 2024 en el pabellón de mujeres de la Alcaidía N°3 de Melchor Romero. Ahora, esperará el inicio del juicio por la muerte del motociclista Walter Armand, un caso que conmovió a todo el país.

La prisión de Magdalena, donde ahora reside Alvite, está situada en la Ruta Provincial N°11 tiene una extensión de 111 metros cuadrados. Esta instalación se independizó en 2006, después de haber sido denominada como Sub-Unidad Femenina en diciembre de 2005, bajo la dependencia de la Unidad 28.

Felicitas Alvite

La cárcel ofrece una variedad de actividades para las internas, incluyendo talleres y labores en cocina, limpieza, economato, jardín y huerta . Además, se promueven actividades físicas y cursos de asistencia para infancias, artesanías y costura, junto con educación primaria y secundaria.

A pesar de sus instalaciones y programas, el dispositivo enfrenta un problema significativo de sobrepoblación: hasta marzo de este año, había 254 mujeres alojadas en un espacio diseñado para 132, lo que representa una sobrepoblación del 92% . Fuentes cercanas a BigBang explicaron que la joven fue incorporada con personas "poco conflictivas" para asegurar la integridad de Alvite.

Walter Armand - Felicitas Alvite

Los abogados de Felicitas, Flavio Gliemmo y Santiago Irisarri, presentaron un recurso contra el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 que ordenó su traslado. Argumentaron razones de salud y psicológicas para intentar demorar la orden del juez Claudio Bernard: "El miércoles cuando la iban a trasladar, sufrió un ataque de pánico ", afirmó Gliemmo en declaraciones al medio de comunicación TN. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos legales, "La Toretto" fue llevada a Magdalena durante el jueves 24 de abril.

En el escrito presentado por su defensa, los abogados sostienen: "El sentido de Justicia nos obliga a mantener a esta joven en el lugar dónde se encuentra; no solo porque los jueces han fallado a su favor (otorgándole la morigeración), sino por una cuestión netamente humanitaria y que obedece a salvaguardar su salud. No pretendemos que la dejen en libertad, pretendemos meramente que, habiendo la Casación concedido la morigeración y atento a su estado de salud, no la trasladen".

Así quedó el auto de Felicitas Alvite tras el accidente

A finales del año pasado, el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, compuesto por los jueces Mario Eduardo Cohan y Carlos Ángel Natiello, le otorgó a Alvite el beneficio de la prisión domiciliaria. Sin embargo, la querella apeló esta decisión y, por el momento, Alvite permanece tras las rejas mientras sus abogados buscan concretar la morigeración de su prisión preventiva.

El caso que involucra a Felicitas Alvite es grave: está acusada de homicidio simple con dolo eventual y enfrenta una condena que podría oscilar entre 8 y 25 años según el Código Penal . Los hechos ocurrieron cerca de las 2 de la madrugada del 12 de abril del año pasado cuando, al volante de un Volkswagen Gol Trend, Alvite atropelló a Walter Armand (36), un músico y padre de dos hijos que circulaba solo en su motocicleta marca Baraj modelo Boxer.

Felicitas Alvite junto a Valentina Velázquez.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad son la prueba documental clave del caso. Estas muestran cómo Alvite cruzó el semáforo en rojo y a alta velocidad en la intersección de Avenida 13 y 532. Según las pericias realizadas, conducía a una velocidad promedio de 83 km/h . El impacto fue fatal: el trabajador sufrió un violento golpe en la cabeza al caer sobre el asfalto y murió horas después en el Hospital de Gonnet.

El traslado de Felicitas Alvite a una cárcel común marca un nuevo capítulo en este complejo proceso judicial que sigue generando interés y debate en La Plata y en todo el país. Mientras tanto, los abogados continúan luchando por su defensa en un caso que promete seguir siendo noticia.