"Subite que te llevo a mi casa y te doy chocolates": la terrible y aberrante propuesta a una niña a metros de su escuela

Una dramática escena se vivió a metros de la Escuela Nº 15 del barrio porteño de Parque Chacabuco, cuando una niña de séptimo grado fue interceptada por un presunto abusador que bajaba de un vehículo, quien le propuso que se vaya con ella. "Subite que te llevo a mi casa y te doy chocolates", le propuso, de acuerdo al testimonio de la directora de la escuela que se viralizó en redes sociales.

"Fue interceptada acá a la vuelta por una persona que se bajó de un auto y le dijo: 'subite que te llevo a mi casa y te doy chocolates'. Por suerte la nena vino corriendo acá a la escuela y nos contó", reveló la docente, micrófono en mano, en la puerta de la institución educativa, mientras el alumnado ingresaba.

"Lo que quiero es que estemos todos en alerta, avisando a nuestros hijos que si alguien les habla de un auto vengan para la escuela y corran", explicó la maestra, sin alertar del peligro de que un o una menor de edad corra asustada entre el alto tráfico vehicular que registra la escuela ubicada en Saraza y Cachimayo, a pocos metros de la avenida Castañares.

"Yo ya le avisé a la Policía, a la gente de Senderos Escolares. Pero bueno, entre todos hablemos con nuestros hijos", cerró la mujer que alertó sobre el caso. Al mismo tiempo, luego de la viralización del video, y de acuerdo a lo informado por Primer Plano Online, efectivos de la Comisaría Vecinal 7 B fueron a la institución educativa por pedido del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11.

La directora del colegio se negó a declarar ante ellos porque "no estaba autorizada a brindar información", aunque al mismo tiempo confirmó que este próximo sábado concurrirá a prestar declaración en la comisaría local. En ese sentido, la Justicia ya inició un expediente bajo la carátula de "averiguación de posible trata de personas".

De acuerdo a los testimonios registrados por C5N, la niña se bajó del colectivo con el que viaja al colegio y, tras la propuesta, corrió hacia el vendedor de golosinas que suele estar en la puerta del colegio. "La nena vino y me dijo que el hombre la estaba siguiendo y le estaba ofreciendo cosas. Ella lo reconoció y me dijo que había un coche, pero yo no lo vi", reveló el comerciante de nombre Julio ante el canal de noticias. "Vi al hombre y se alejaba. Tiene campera roja y pelado, un hombre grande, calculo que tendría 50 años. A la niña la conozco que viene al colegio todos los días. Sé que habló con la maestra y después con la directora", agregó enseguida.

La Escuela N° 15 del barrio porteño de Parque Chacabuco.

Además, no sería la primera vez que actúa de esta manera, de acuedro a otros testimonios. Según informó una madre, el martes pasado también ocurrió un episodio similar, además de otro registro con una niña de tres años a quien le ofreció caramelos y salió corriendo al ver que estaban los padres allí. La Policía de la Ciudad dejó una custodia permanente en la zona.