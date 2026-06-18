Femicidio de Agostina Vega: quién es, qué esconde y qué sabe Osvaldo Fassetta, amigo de Barrelier

En el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, ocurrido en Córdoba, el fiscal Raúl Garzón tomará hoy declaración indagatoria a Osvaldo Fassetta, amigo cercano del principal acusado, Claudio Barrelier y mañana será el turno de Soledad Andreani, expareja de Barrelier, ambos imputados por el delito de encubrimiento.

Según la fiscalía, Fassetta y Andreani habrían cumplido roles clave en el encubrimiento del asesinato de la adolescente de 14 años. Por un lado, Fassetta, quien conocía a Barrelier desde hacía diez meses debido a su vínculo en el ámbito futbolístico del club Instituto, compartía vivienda con él en el barrio Cofico, lugar donde presuntamente ocurrió el crimen: por otro lado, Andreani es señalada por haber prestado su vehículo para trasladar el cuerpo de Agostina hasta un descampado en barrio Ampliación Ferreyra, donde fue enterrado .

Osvaldo Fassetta

La fiscalía cuenta con pruebas contundentes, incluyendo videos que muestran a Andreani y Barrelier juntos tras el crimen. Además, se sospecha que la mujer habría lavado el vehículo utilizado para ocultar el cadáver.

El martes pasado, Barrelier compareció ante la fiscalía pero se limitó a declarar que no participó en el asesinato de Agostina , se negó a responder preguntas y se mantuvo en silencio frente a las acusaciones. Inicialmente imputado por homicidio agravado por violencia de género, la carátula fue modificada a "homicidio triplemente calificado", lo que agrava aún más su situación judicial.

Claudio Barrelier

Mientras tanto, los investigadores sostienen que Agostina ingresó a la casa de Barrelier la noche del 23 de mayo. Allí habría sido abusada y posteriormente asesinada por asfixia . Tras el crimen, el cuerpo permaneció en la vivienda durante varias horas antes de ser trasladado en el vehículo de Andreani al descampado donde fue enterrado.

El lúgubre trasfondo del bar "Wachitas"

Un nuevo testimonio ha puesto bajo la lupa al bar "Wachitas", señalado como un lugar clave en la trama del caso. Carla (nombre ficticio), quien trabajó allí entre 2020 y 2023, reconoció que una fotografía de Agostina y su madre fue tomada dentro del lugar bailable. Además, reveló detalles perturbadores sobre las actividades que se realizaban en el lugar.

Soledad Andreani quedó detenida por encubrimiento del femicidio de Agostina Vega, tras prestarle su vehículo a Claudio Gabriel Barrelier

Según Carla, Soledad Andreani tenía un rol central en el bar, donde no solo cobraba bebidas y organizaba actividades, sino que también presuntamente vendía drogas como cocaína y pastillas de Clonazepam y Alplax. La ex empleada afirmó que en el local se llevaban a cabo encuentros sexuales y que Andreani actuaba como si fuera la dueña del lugar. En relación a Barrelier, Carla aseguró que frecuentaba "Wachitas" buscando trabajadoras sexuales y aseguró: "Él sí estaba relacionado con ese ambiente".

Mientras tanto, las declaraciones de Fassetta y Andreani serán clave para esclarecer los hechos y determinar el grado de responsabilidad de cada uno en este macabro caso que conmociona a Córdoba. Mientras tanto, las pruebas siguen acumulándose contra los implicados, revelando un entramado oscuro que va más allá del femicidio de Agostina Vega.