Los muertos por fentanilo contaminado llegaron a 76 y todavía quedan 90.000 ampollas peligrosas faltantes

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak confirmó la víctima número 76 de la crisis sanitaria que explotó tras la proliferación de fentanilo contaminado por las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Mientras tanto, los 24 sospechosos siguen en libertad, pero con sus bienes embargados. De las 154.530 ampollas que pertenecían al lote 31202, todavía restan recuperar alrededor de 90 mil.

El magistrado pidió "bajar un poco la espuma" porque estas potencialmente peligrosas ampollas ya no están en circulación. "Todavía existen 30 mil en poder de hospitales", aclaró en diálogo con Radio con Vos. "Esto no llegó al techo, lamentablemente con el correr de los días puede incrementarse el número de víctimas", advirtió allí.

Juez federal Ernesto Kreplak

Por otro lado, repasó el trabajo hecho para seguir el fentanilo contaminado, una droga que no tiene un sistema de trazabilidad, sin importar que es la que más se consume en Estados Unidos, donde se pueden ver a los zombies en las calles por el uso de este analgésico. "Hicimos un trabajo de hormiga y rapidísimo por lo que implica ese trabajo. En menos de tres meses lo tenemos prácticamente terminado para saber quiénes son los hospitales que deberían con alta probabilidad, haber denunciado o estar denunciando casos que ingresan en este universo", señaló Kreplak.

"Revisamos los remitos manualmente. Uno por uno. Pudimos obtener cuáles eran los hospitales a los cuales se les había vendido fentanilo de HLB Pharma de los lotes que se demostró estaban contaminados. Estamos hablando de casi 200 hospitales en todo el país. Fuimos a los 200 hospitales uno por uno y les preguntamos si efectivamente, tal como surgía de los remitos, ellos tenían determinada cantidad de ampollas de fentanilo del lote 31202", confirmó el magistrado.

Escándalo HLB Pharma Group: Ministerio de Salud confirmó cuántos casos de fentanilo contaminado hay en el país

Mientras tanto, con los muertos en pleno crecimiento y en una actitud amenazante de cara a llegar a los 100, los 24 sospechosos siguen en libertad. A la cabeza de ambos laboratorios se encuentran Ariel García Furfaro en HLB Pharma, quien puso como presidenta a su abuela de 90, Olga Luisa Arena, y Jorge Salinas, el hombre fuerte de Laboratorio Ramallo S.A. Es probable que el dinero garantice su libertad.

Kreplak explicó que si bien "hay un número que se recuperó aproximadamente de 64.000.", todavía "quedan 90.000 que están identificadas y unas 48.000 están en stock en los distintos hospitales". En ese sentido reveló que "más allá de la alerta que dio la ANMAT de prohibición de uso", se habló "con los directores de cada hospital para que esas ampollas", además de no utilizarse por riesgo de muerte, "que las conserven porque es un elemento de prueba que puede resultar relevante".