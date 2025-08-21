Fentanilo contaminado: detuvieron a García Furfaro, a su familia y a los directivos de HLB Pharma

La causa que investiga el fentanilo contaminado avanzó con detenciones este miércoles a la madrugada, cuando se concretó la captura del empresario Ariel García Furfaro, su madre Nilda Furfaro de 70 años, su abuela Olga Luisa Arena de 88 y sus dos hermanos, Diego y Damián. Las irregularidades en los laboratorios Ramallo S.A. y HLB Pharma Group, las 86 muertes hasta el momento comprobadas, y las presiones sobre el ministro de Salud, Mario Lugones, aceleraron la situación.

La investigación concretó las detenciones que se anunciaban desde que explotó la causa, con las muertes que comenzaron en el Hospital Italiano de La Plata. Las irregularidades denunciadas en los laboratorios, que ya habían sido registradas en un informe que envió en febrero la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina (ANMAT), son incontables, y los lotes contaminados por las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii nunca deberían haber llegado al mercado.

Así detenían en Rosario a Víctor Boccaccio, uno de los directivos de Laboratorios Ramallo S.A.

Designada como titular de HLB Pharma está la abuela Olga, quien con 88 años desconocía gran parte de las operaciones que se hacían ahí. Según declaró Furfaro a Infobae, tanto a ella como a su madre las nombró directivas cuando atravesaba un divorcio muy complicado que lo afectaba en lo personal, y necesitaba recurrir a personas de confianza.

Si bien el empresario se entregó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), los allanamientos que la fuerza realizó se concretaron en todos los domicilios de la familia, desde donde también levantaron a los hermanos del investigado, quienes al igual que él se encargaban de controlar las actividades del laboratorio.

Algunos de los detenidos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A.

Los allanamientos también golpearon a otros miembros de las conducciones de los laboratorios implicados, como Javier Tchukran, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano. A su vez, se ordenó la detención de otros accionistas y autoridades de Ramallo S.A., como su presidente, Horacio Tallarico, y a su director suplente, Rodolfo Labrusciano.

Quien se refirió a lo ocurrido fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se pronunció en su cuenta de la red social X. "Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas. Los culpables de las muertes por fentanilo contaminado ya no caminan libres. El cabecilla de la banda, a punto de ser detenido. La GNA y la PSA hicieron un operativo impecable, a pedido de la Justicia. Se acabó la impunidad: ahora deberán responder ante la Justicia, frente a las familias y a toda la sociedad", afirmó.

El tuit de Patricia Bullrich sobre las detenciones del fentanilo contaminado.

En otra publicación posterior la funcionaria subió una foto del dueño de HLB Pharma en una mesa, con el operativo policial y los agentes de la PSA a su alrededor. "Este es Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo contaminado. El último que faltaba, detenido ", celebró Bullrich.

Las detenciones se dieron luego de que el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak aceptara el pedido de la fiscal María Laura Roteta, que estuvo apoyado en las definiciones del titular de PROCUNAR, Diego Iglesias, y las precisiones de la investigación sobre los lotes de fentanilo 31.202 y 31.244. "Nos encontramos frente a un caso de criminalidad compleja que involucra a un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado", aseguró la representante del Ministerio Público Fiscal en el dictamen presentado, en el cual además destacó que todavía no hay dimensión real de las implicancias de este brote.