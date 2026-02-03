Fuego y desesperación en el Tren de las Sierras: más de 120 pasajeros fueron evacuados en medio del humo y las llamas

El viaje cotidiano se transformó en una escena de angustia y caos. Minutos antes de las 20 de este lunes, una formación del Tren de las Sierras comenzó a incendiarse cuando circulaba desde Cosquín hacia la ciudad de Córdoba. El episodio ocurrió en las inmediaciones de la estación La Calera, a la altura de la avenida San Martín y Rivadavia, y obligó a desplegar un megaoperativo de emergencia para evacuar a más de 120 pasajeros. Según las primeras informaciones, el fuego se habría iniciado en los fuelles que unen los vagones y, en cuestión de minutos, dos formaciones comenzaron a prenderse fuego.

El humo invadió los coches y el temor se apoderó de quienes viajaban a bordo. "El fuego no paraba", recordó Juan, uno de los pasajeros, todavía conmocionado. "Fue una desgracia con mucha suerte", resumió en diálogo con El Doce. La evacuación se realizó antes de la llegada de los Bomberos, gracias a la rápida reacción de los propios pasajeros y del personal. "Nos ayudamos entre todos y todos colaboraron en bajar con tranquilidad para que no pasara a mayores", relató otro testigo. Y agregó una frase que hiela la sangre: "Gracias que no fue más adelante porque no hubiéramos podido bajar".

Una formación que viajaba de Cosquín a Córdoba se incendió a la altura de La Calera.

El operativo fue intenso y prolongado. Desde el cuartel de Bomberos de La Calera informaron oficialmente que las tareas para controlar la combustión demandaron cerca de tres horas. Participaron tres autobombas, varios camiones cisterna y efectivos de Defensa Civil, además de la Policía local y Federal. Las imágenes del incendio, con llamas avanzando sobre la formación ferroviaria, circularon rápidamente por redes sociales y expusieron la magnitud del siniestro. Como consecuencia del incendio, varias personas debieron ser asistidas con oxígeno por inhalación de humo.

Cuatro pasajeros fueron trasladados al hospital local y, según medios cordobeses, una nena tuvo que ser hospitalizada. Afortunadamente, las autoridades aclararon que ninguno de los afectados presentaba heridas de gravedad y que todos se encuentran fuera de peligro. "Yo los ayudé con los matafuegos, pero estaba imposible con lo poco que había", contó Juan, dando cuenta de la desesperación del momento y de la precariedad para enfrentar una situación límite dentro del tren. Desde el Ministerio de Seguridad de Córdoba confirmaron que "alrededor de 120 personas debieron ser evacuadas de distintos vagones" y señalaron que "las causas que originaron el incendio son materia de investigación por parte de la fiscalía interviniente". Por ahora, el origen del fuego sigue siendo un interrogante.