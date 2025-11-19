Big Bang! News
Polémica en Corrientes

Giro inesperado en la causa Loan: las maniobras de los abogados para dilatar la investigación fueron frenados por la justicia

La causa seguirá su camino hacia el juicio oral mientras se profundiza la tensión por la desaparición del menor.

19 Noviembre de 2025 11:38
Justicia por Loan

El Poder Judicial de Corrientes desarticuló el intento de las defensas en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña al rechazar la excepción de competencia que buscaba llevar el expediente nuevamente al fuero provincial. El Tribunal Oral Federal correntino consideró que la investigación ya cuenta con pedido de elevación a juicio y debe seguir su curso en el ámbito federal.

Los abogados de Antonio Benítez, Walter Maciel y otros de los siete imputados por la jueza Cristina Pozzer Penzo habían planteado que no estaban acreditados delitos federales, como trata de personas o crimen organizado, y que por eso el caso debía regresar a la justicia local.

La investigación por el Caso Loan seguirá a cargo del Juzgado Federal de Goya

Sin embargo, la maniobra fue descartada por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por los jueces Eduardo Ariel Belforte, Víctor Alonso González y Fermín Amado Ceroleni. Los magistrados señalaron que fue la propia justicia provincial la que derivó la investigación al Juzgado Federal de Goya y que el expediente ya se encuentra formalmente elevado a juicio: "El menor sigue sin ser hallado y continúan tareas de búsqueda, lo que refuerza la necesidad de una sentencia pronta que brinde una respuesta institucional a la sociedad y a la familia", sostuvo el tribunal.

Lo cierto que este movimiento de los abogados, era una simple estrategia para demorar aún más la causa, mientras un menor de edad sigue desaparecido y, con el silencio de los acusados, se siguen usando indiscriminadamente recursos del Estado.

Loan Peña

Al momento, Peña continúa desaparecido: el 13 de junio de 2024, durante un almuerzo en la casa de su abuela Catalina, familiares y amigos compartían un momento cuando algunos adultos salieron hacia un naranjal acompañados por el niño. Desde ese momento, al  nene de 5 años no se lo volvió a ver.

Actualmente, diez personas están detenidas con prisión preventiva, acusadas de ser autores materiales o partícipes de la sustracción y ocultamiento de Loan Peña, mientras la búsqueda sigue activa y sin respuestas concluyentes.

