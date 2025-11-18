No va más: destituyeron a la jueza Makintach por su accionar en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona

La jueza Julieta Makintach fue destituida por el jury de Enjuiciamiento que la juzgó por su accionar durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, donde permitió sin ningún permiso la realización de un documental al respecto. Los 11 magistrados que la juzgaron votaron de forma unánime su salida del Poder Judicial y ahora no podrá volver a tener ningún cargo en el área ni percibir su jubilación especial.

La decisión fue tras seis audiencias de debate y sin que ella estuviera presente en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, donde se tomó la decisión en relación a las dificultades que presentó el espurio documental "Justicia Divina", que iba a contar con Makintach como una de sus principales figuras. La sentencia de 115 páginas juntó todas las pruebas en su contra y justificó la decisión que encabezó la Presidenta de la Suprema Corte Bonaerense, Hilda Hogan.

El jury de Enjuiciamiento contra la ahora ex jueza Julieta Makintach.

"Cuando se encienden las cámaras, corre peligro que el ego de un juez apague la justicia", expresó el senador bonaerense y conjuez del jury, Sergio Vargas, encargo de la lectura del veredicto final contra la jueza. "Cuando un juez hace de sus actos una búsqueda de atención mediática, con claros fines de fama o notoriedad, genera una sospecha fundada, de que las decisiones o acciones del juez, no están motivadas únicamente por la ley, sino por el deseo de ser la jueza del caso", añadió.

Lo cierto es que la intención de Makintach hasta el último jueves en el cual se leyeron los alegatos era que le aceptaran la renuncia que había presentado en junio al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. De prosperar esa opción, el jury no hubiera ocurrido y tampoco su inhibición para volver a formar parte de la Justicia, ni perder su jubilación de privilegio.

Julieta Makintach el día que tuvo que dar explicaciones a la Justicia.

"Yo después de lo que viví como imputada no quiero pertenecer al poder judicial. Me negaron prueba, ocultaron prueba, yo no quiero saber más nada con la Justicia, pero quiero reinventarme tranquila. Me quiero ir en paz. Básicamente, me quiero ir en paz", había soltado ante la prensa la destituida jueza.

Durante esos alegatos la fiscal Analía Duarte señaló que la ahora expulsada había "perdido las condiciones que exige la Constitución para el ejercicio de la magistratura", para respaldar su destitución. "Makintach conocía el trailer. Que el guión ya estaba agregado en febrero. En marzo ya estaban los seis títulos de los seis capítulos. Ya estaba el título 'la Justicia y la sentencia'. En marzo la doctora ya sabía que había una condena", añadió la representante de la Procuración Bonaerense.

Verónica Ojeda, Dieguito Fernando y Mario Baudry presenciaron la lectura del veredicto en contra de la ahora ex jueza Makintach.

"El testigo Arnal (dueño de la productora) dijo textual 'era una miniserie sobre el juicio por Maradona y nosotros teníamos a la jueza'. Es decir, todo esto no se podría haber llevado a cabo sin la doctora Makintach", explicó enseguida Duarte, en un gesto que fue como un clavo más en el ataúd donde quedará enterrada la carrera judicial de Makintach. Durante la lectura del veredicto estuvieron presentes Verónica Ojeda, ex pareja del futbolista fallecido, su hijo Dieguito Fernando y su pareja el abogado Mario Baudry. El próximo paso será cuando la resolución sobre la destitución sea remitida a la Suprema Corte de la Nación, para que tome nota de la decisión.