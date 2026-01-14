Golpeó brutalmente a un perrito al grito de "¡Viva Hitler! ¡Mueran todos!"

En un episodio que conmocionó a los vecinos y vecinas del coqueto Barrio Norte en San Miguel de Tucumán, un acto de crueldad extrema tuvo lugar el pasado domingo en un edificio ubicado en Santa Fe al 200. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre atacó brutalmente a un perro pequeño mientras profería frases alusivas al régimen nazi, dejando una estela de temor entre los habitantes.

Todo comenzó cuando el hombre en cuestión salió del ascensor acompañado por una bebé en un cochecito y una niña pequeña. Al avanzar por el pasillo, se encontraron con un perro de tamaño pequeño que, según los testimonios, corrió hacia la niña y le ladró. La reacción del hombre fue inmediata y desproporcionada: lanzó dos violentas patadas contra el animal, que cayó al suelo visiblemente afectado .

Momento de la golpiza

La dueña del perro, una mujer de más de 70 años que considera al animal como parte de su familia, increpó al agresor por su actitud. Sin embargo, lo que sucedió después dejó a todos los testigos en estado de shock: en medio de la discusión, el hombre tomó al perro por la correa, lo levantó del collar y comenzó a golpearlo repetidamente mientras lo mantenía suspendido en el aire.

Como si la escena no fuera ya suficientemente perturbadora, el agresor gritó frases violentas como " ¡Viva Hitler! ¡Mueran todos! ", desatando el pánico entre quienes presenciaron el ataque.

La situación tuvo consecuencias devastadoras para la dueña del perro. Según informaron sus familiares, la mujer sufrió una crisis nerviosa al presenciar la brutal golpiza y las amenazas del vecino. Así las cosas, tuvo que ser trasladada a un centro médico donde quedó internada para ser atendida por la impresión sufrida. Actualmente se encuentra bajo observación médica en su domicilio.

El caso no quedó impune. Los afectados radicaron una denuncia formal contra el hombre tanto por maltrato animal como por la agresión verbal hacia la mujer. Además, el consorcio del edificio está evaluando posibles sanciones contra el vecino agresor, quien hasta el momento no emitió declaraciones ni disculpas públicas respecto al incidente.