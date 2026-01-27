Gritos entre las mesas, ratas en la cocina y sueldos de miseria: el estallido viral que sacudió a un bar de la Costa

Una noche que prometía ser tranquila para turistas y vecinos del Partido de la Costa terminó convertida en una postal de furia, tensión y horror. En pleno salón, con el local repleto de comensales, una empleada del restaurante "El Selfie Bar de la Costa", ubicado en la calle Irigoyen al 200, decidió romper el silencio y exponer lo que, según sus palabras, se esconde detrás de la fachada del negocio. A los gritos, denunció explotación laboral, comida vencida, plagas en la cocina y sueldos miserables. Los celulares se alzaron, las miradas se congelaron y el video del estallido comenzó a circular sin freno por las redes sociales.

Parada entre las mesas, visiblemente alterada, la joven no dudó en señalar directamente a los responsables del local. "Este lugar es un lugar de explotación", lanzó como primera acusación, antes de disparar una advertencia que sembró pánico entre quienes estaban a punto de cenar. "La comida que están comiendo... en la cocina van a encontrar cucarachas así de grandes, van a encontrar ratas", gritó, mientras algunos clientes se levantaban de sus sillas sin saber si seguir escuchando o escapar.

La escena fue escalando en dramatismo. La trabajadora aseguró que las irregularidades no eran aisladas, sino parte de una rutina cotidiana. "A las (cervezas) Patagonia vencidas nos hacen borrar con alcohol las fechas de vencimiento", denunció, y agregó: "La comida es recalentada del mediodía, las pastas no son del día". Como si no fuera suficiente, describió un panorama aún más alarmante puertas adentro: en el fondo del local, según su relato, se acumulan "bolsas llenas de basura y residuos de toda la semana".

El grito también fue social y laboral. La moza puso en palabras una precarización extrema que, de ser cierta, expone una realidad brutal detrás del turismo gastronómico. "A las mozas se les paga 15.000 pesos las 12 horas. A la cajera le paga 30.000 pesos cuando le maneja todo el efectivo", reclamó, desatando murmullos e indignación entre los presentes. Antes de retirarse, miró fijo a una cámara de seguridad y lanzó una acusación directa contra un presunto dueño: "Levántense y váyanse sin pagar, porque el chabón no se merece esto".

La respuesta del restaurante

El video, grabado por los propios clientes, se viralizó en cuestión de minutos y convirtió el episodio en un escándalo nacional. Mientras en las redes se multiplicaban los mensajes de repudio y preocupación, la administración de El Selfie Bar de la Costa salió a defenderse con un comunicado oficial. "Ante las falsas acusaciones y el material difamatorio que circula en redes, queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes", expresaron desde el comercio.

En su descargo, el restaurante aseguró que trabaja desde hace más de una década "respetando estrictamente todas las normas de higiene, bromatología y legalidad" y negó de manera categórica las denuncias de la ex empleada. Además, advirtió que el caso ya fue puesto en manos de sus "asesores legales", al considerar que se trata de dichos "malintencionados" cuyo objetivo sería dañar una fuente de trabajo.