Cayó el asesino de Zárate: detuvieron a Alexis Lumbrera por el crimen de Leonel Martínez, ejecutado a tiros frente a su hija

La tragedia que conmocionó a Zárate sumó este lunes un capítulo clave. Alexis Damián Lumbrera, el hombre acusado de asesinar a tiros a Leonel Ezequiel Martínez en una estación de servicio, fue detenido tras permanecer prófugo durante 12 horas. La captura se concretó en un operativo de la DDI Zárate-Campana, que logró ubicarlo en el barrio Saavedra, a pocas cuadras del lugar donde se cometió el crimen.

La víctima fue ejecutada frente a su hija

Lumbrera, de 24 años, quedó alojado en la Comisaría 1ª y a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 8, a cargo de la fiscal María Molinari. Está imputado por el delito de homicidio. Según trascendió, el detenido tendría antecedentes por violencia de género, un dato que profundiza el dramatismo de una causa marcada por advertencias previas que nadie logró frenar.

El crimen ocurrió el domingo por la noche, en la estación de servicio ubicada en la intersección de Lavalle y Teodoro Fels. Allí, en un escenario cotidiano, cargado de luces y movimiento, se cruzaron dos historias atravesadas por viejos conflictos. Leonel Martínez, de 33 años, había llegado para buscar a su hija, que regresaba de un viaje con amigos. En el playón también estaba su ex pareja, acompañada por Lumbrera. Ninguno sabía que el otro estaría allí.

El cruce fue inmediato. La discusión escaló en minutos y se desató frente a adolescentes de 15 y 16 años que esperaban ser retirados por sus padres. En medio de la pelea, el actual novio de la mujer sacó un arma y disparó al menos seis veces. Uno de los tiros impactó de lleno en el pecho de Martínez. Otros proyectiles dieron contra autos estacionados, marcando la violencia desatada en un espacio lleno de personas.

Martínez cayó al suelo gravemente herido. Durante casi 20 minutos, quienes estaban en el lugar intentaron salvarle la vida. Incluso un adolescente de 15 años se animó a practicarle maniobras de RCP. Todo fue en vano. El operario murió camino al Hospital Virgen del Carmen. Tenía 33 años y falleció ante la mirada de su hija. El agresor escapó a pie y se mantuvo prófugo hasta la mañana siguiente. Su detención trajo apenas un alivio parcial en una causa atravesada por el dolor y la bronca.

Marisa, la madre de Leonel, rompió el silencio entre lágrimas y denunció que el desenlace había sido anunciado. "Solamente pido justicia por mi hijo. Él no hizo nada malo, fue solo a buscar a mi nieta. Ella siempre lo amenazó de que lo iba a c... a tiros, y lo logró", afirmó. En diálogo con TN, fue aún más contundente: "Que me perdonen mis nietos pero los quiero a los dos presos". Y sentenció: "Ella llevó al asesino a donde estaba mi hijo".

La conmoción se trasladó a las redes sociales, donde familiares, amigos y vecinos despidieron a Martínez con mensajes cargados de dolor. "Siempre Leíto el mejor. Te voy a amar siempre, mi negro. Dios qué dolor", escribió un familiar. Un amigo expresó su bronca sin filtros: "Gran persona, laburador, respetuoso... Un hijo de re mil p... que te sacó la vida sin merecerlo para nada. Justicia por Leíto".

Leonel Ezequiel Martínez tenía 33 años

El impacto del crimen atravesó a toda la comunidad. Una comparsa de Zárate decretó cinco días de luto y lo recordó como "gran persona, trabajador, respetuoso, gran compañero, muy querido por muchísimas personas". Mientras la investigación avanza para reconstruir con precisión la mecánica del ataque y el origen del arma, Zárate sigue paralizada por una escena que parece salida de una tragedia anunciada: una estación de servicio, chicos esperando volver a casa y un padre que nunca regresó.