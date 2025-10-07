Hablan los cuerpos de Brenda, Morena y Lara: esto dice cada una de sus autopsias

El triple femicidio de Florencio Varela sigue estremeciendo a una sociedad que no encuentra consuelo ni respuestas. Las vidas de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron arrebatadas con una violencia que no admite justificación. A través de las autopsias realizadas, los cuerpos de estas jóvenes hablan, cuentan el horror que vivieron y exigen justicia.

El informe forense revela que Morena Verdi murió a causa de un "shock neurogénico" provocado por una estrangulación. Su cuerpo, hallado en avanzado estado de descomposición, presentaba signos de tortura que no se limitaban a la causa directa de su fallecimiento. El documento describe lesiones postmortem y una escena de ataduras: un cordón en los tobillos, cinta plástica en las muñecas y una mordaza en la boca, cubierta además por una bolsa y una posible bufanda en el cuello.

Triple femicidio de Florencio Varela

El impacto de la violencia es evidente en las palabras textuales del informe: "Luxofractura de la columna vertebral a nivel cervical 1-2, que involucra dos de los tres pilares de sostén de la columna vertebral". Esta lesión le provocó un "síndrome asfíctico generalizado". Además, el cuerpo mostró "múltiples lesiones" en el muslo izquierdo, la región orbicular, el esternón y el cráneo. Morena fue sometida a un "mecanismo violento" que terminó con su vida y dejó un mensaje claro: la brutalidad de la violencia machista no conoce límites.

Lara Gutiérrez, con apenas 15 años, fue encontrada con una mordaza en la boca, cintas plásticas en las rodillas y tobillos atados. Junto a ella, los investigadores hallaron un cuchillo ensangrentado, evidencia muda del horror que sufrió. La causa oficial de su muerte fue un shock hemorrágico agudo debido a múltiples heridas punzocortantes.

Justicia por Morena, Brenda y Lara

El informe detalla con frialdad las lesiones que marcaron sus últimos momentos: "Dos puñaladas en el costado derecho del cuello", también "una herida coincidente con una puñalada en el pecho", presentaba además "el corte total de su oreja izquierda" y otras heridas irregulares en ambas partes del cuello. Sus manos, con cortes parciales en cuatro dedos, evidencian un intento desesperado por defenderse. Lara es el rostro más joven de este crimen atroz.

Brenda del Castillo fue quien sufrió las torturas más extremas. Su muerte fue causada por un paro cardiorrespiratorio debido a traumatismos múltiples en el cráneo. Su cuerpo fue hallado envuelto en sábanas, con cinta en tobillos, rodillas y manos, además de una mordaza verde en su boca. Fue la única víctima encontrada en ropa interior, un detalle que subraya la deshumanización con que fue tratada.

El lugar donde encontraron los cuerpos de las tres chicas

El informe forense describe un catálogo de horrores: "Hundimiento del hueso frontal", su cuerpo evidenció también "fractura de la base del cráneo", se observó un "aplastamiento del macizo facial" y presentó "lesiones encefálicas graves". Además, Brenda sufrió cortes profundos en el rostro y cuello, puñaladas en la sien y mejilla derecha, hematomas en los párpados, labios y orejas, y heridas cortantes en el abdomen postmortem.

El Loco David: el nuevo rostro del horror

Mientras las autopsias revelan la magnitud de la violencia sufrida por Brenda, Morena y Lara, la investigación apunta a un nuevo sospechoso: "El Loco David". Según declaraciones del remisero Lázaro Víctor Sotacuro, este hombre sería un albañil peruano vinculado al crimen. Se lo describe como alguien "muy pesado", posiblemente relacionado con sicarios y prófugo desde los hechos.

Además de Pequeño J, buscan por lo menos a tres hombres más implicados en el triple femicidio

Como el triple femicidio está relacionado con el narcotráfico, el fiscal Carlos Adrián Arribas podría llevar el caso al fuero federal. Además, otros dos hombres, también de nacionalidad peruana, están identificados como posibles cómplices. Las autoridades trabajan contra reloj para capturar a los responsables y desentrañar la red detrás de estos asesinatos.

Brenda, Morena y Lara no son solo nombres; son vidas arrancadas por una violencia estructural económica y de género que se sigue cobrando víctimas. Sus cuerpos hablan desde las frías páginas de los informes forenses, pero su mensaje trasciende: justicia para todas las víctimas de femicidios.