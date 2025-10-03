"Pequeño J" se declaró "inocente de todos los cargos": cómo sigue la causa por el triple femicidio

El proceso judicial por el triple femicidio de Florencio Varela avanzan con Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J" que enfrenta un juicio de extradición en Perú, mientras que Matías Ozorio, a quine apuntan como su mano derecha y coautor del crimen, ya se encuentra en suelo argentino tras ser extraditado.

Desde Lima, Perú, Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, enfrenta su juicio de extradición. El joven, señalado como el autor intelectual del asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), declaró ante las autoridades peruanas y se negó rotundamente a ser trasladado a Argentina. Valverde afirmó que es "inocente de todos los cargos", rechazando cualquier vinculación con los crímenes.

Su abogado defensor, en una estrategia que busca evitar la extradición, solicitó "libertad con comparecencia". Según argumenta el letrado: "Como se encuentra solo, joven de 20 años, en la vecina República Argentina, mi patrocinado ha optado por la idea de que en Argentina no tiene familia, lo ponen en la cárcel y quién le pone un abogado".

Mientras tanto, el juez encargado del caso debe decidir si dicta prisión preventiva por nueve meses con fines de extradición, como lo solicitó la Fiscalía, o si concede una libertad restringida con permisos laborales. La decisión será clave para definir los próximos pasos en el proceso judicial contra "Pequeño J".

En paralelo, Matías Ozorio ya está en suelo argentino tras ser extraditado desde Perú. Aterrizó el jueves 2 de octubre por la noche en un avión de la Fuerza Aérea Argentina escoltado por agentes de Interpol, la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía Bonaerense. Ozorio optó por no declarar durante su indagatoria ante el fiscal Adrián Arribas.

En esa misma línea, Arribas lidera una investigación que calificó como "espectacular" por Diego Storto, abogado defensor de los familiares de Morena Verdi, una de las víctimas. Según Storto, sus representados están "desesperados por declarar" y colaborar con el esclarecimiento del caso.

Desde la Fiscalía de San Justo, Storto expresó el clamor por justicia que acompaña a sus defendidos. "Todos los culpables merecen pena de muerte", declaró contundentemente el abogado de una de las tres chicas víctimas de femicidio en contexto de narcotráfico en Florencio Varela.