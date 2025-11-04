Horror y espanto en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: las búsquedas de César Sena que estremecieron al tribunal

El juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski volvió a estremecer este martes a toda la provincia del Chaco. Las imágenes, los testimonios y, sobre todo, las palabras expuestas en la sala, reconstruyeron un entramado de horror donde la inocencia y la ilusión de una joven chocaron brutalmente contra la oscuridad de su agresor. Dos policías del área de Cibercrimen presentaron ante el tribunal las escalofriantes búsquedas de Google realizadas por César Sena, el principal acusado.

César Sena, principal acusado de matar a Cecilia Strzyzowski

En contraposición con las de la víctima, el contraste resultó devastador. Cecilia, de 28 años, buscaba "cómo armar una valija para viajar", "dónde comprar chocolates en Buenos Aires" y "qué puedo llevar en el equipaje de mano", convencida de que estaba a punto de iniciar un viaje junto a su pareja. Mientras tanto, él escribía en su celular: "cómo quebrar una muñeca", "cómo luxar un brazo" y "qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta". Las pericias informáticas confirmaron que esas búsquedas fueron hechas entre el 1° y el 5 de junio de 2023, fechas que coinciden con la desaparición y el asesinato de Cecilia.

El 4 de junio, cuando según la acusación la joven ya había sido asesinada, César Sena buscó "así reaccionaron estos criminales al escuchar su sentencia" y "puede un revólver usar silenciador". A la madrugada del día siguiente, volvió a tipear frases que helaron la sangre de los presentes: "muertes violentas qué pasa con el alma", "mente de un asesino" y "un asesino siente remordimiento". El expediente deja al descubierto con crudeza el abismo entre la víctima y su victimario: ella soñaba con un viaje y compraba chocolates; él navegaba entre fantasías de muerte y castigo.

Pero la jornada también tuvo momentos de estremecedora cercanía humana. El ex novio de Cecilia declaró ante el jurado y contó que un mes antes del crimen, la joven le había confesado un episodio de violencia dentro de la camioneta de los Sena. "Me hizo la guillotina, me lastimó. Vi pasar la vida delante de mis ojitos. Nunca se había puesto violento así conmigo", le escribió ella por mensaje. Esa conversación, incorporada como prueba por la Fiscalía, fue una de las piezas más duras del día: un eco del terror que Cecilia ya sentía, pero que pocos alcanzaron a dimensionar a tiempo.

Familia Sena, los principales acusados de entorpecer la investigación por el caso del femicidio de Cecila

El testigo también reveló que, después del 2 de junio, cuando la joven ya habría sido asesinada, recibió mensajes desde su teléfono simulando que se encontraba en Ushuaia. Los fiscales sostienen que esos textos fueron enviados para encubrir el crimen y desviar la investigación. Otra testigo, identificada como M. J. M., aportó detalles que reforzaron la hipótesis de los fiscales. Relató que el 2 de junio, día en el que habría ocurrido el asesinato, César Sena la pasó a buscar en su camioneta para asistir juntos a un acto político. "Tenía un arañón en el lado izquierdo del cuello", declaró, y agregó que él le dijo que "había peleado con Cecilia y que ella le había arrojado cosas".

Días después, el acusado volvió a admitirle que "había golpes de por medio" en la relación. La mujer también contó que el 3 de junio lo vio en una cena y, al preguntarle cómo estaba, le respondió con un seco "Maso". Poco después, las redes estallarían con la noticia de la desaparición de Cecilia Strzyzowski. Las pruebas médicas confirmaron el relato: peritos forenses hallaron lesiones compatibles con rasguños en el cuello y el brazo derecho de Sena, de entre una y dos semanas de evolución. La audiencia cerró con la presentación de la ingeniera Carolina Pasarela, del Gabinete Científico del Poder Judicial, quien analizó los mensajes de WhatsApp entre Cecilia y su entorno.

Cecilia Strzyzowski

Su informe mostró un deterioro emocional progresivo en los días previos al crimen, especialmente tras el pedido de divorcio. Entre los mensajes revisados, había uno que Cecilia escribió para su suegra, Marcela Acuña, pero nunca se atrevió a enviar: lo reenvió a César, como si todavía creyera que el amor podía más que el miedo.