Un detalle macabro en el cuerpo del remisero Martín Palacio mostró la crueldad del femicida Pablo Laurta

El hallazgo del cuerpo de Martín Sebastián Palacio, el remisero brutalmente asesinado por Pablo Laurta, reveló detalles escalofriantes que estremecen a la provincia de Entre Ríos y al país entero. La investigación, que ya había conmocionado por la frialdad y violencia del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, ahora suma un capítulo aún más macabro.

El miércoles pasado, agentes de la Policía de Entre Ríos localizaron los restos de Palacio en una zona rural cercana a Sauce Sur, a 1.5 kilómetros del camino hacia Gobernador Echague, en Rosario del Tala.

Pablo Laurta

Lo que encontraron fue espeluznante: un cráneo humano dentro de una bolsa de basura, acompañado de huesos y tejidos en avanzado estado de descomposición. La autopsia preliminar reveló un orificio en el cráneo , señal inequívoca de un disparo que habría sido el método utilizado por Laurta para ejecutar al remisero.

Este hallazgo se suma al cuerpo mutilado de Palacio, encontrado semanas atrás en Colonia Yeruá, a más de 170 kilómetros de distancia. Según los investigadores, Laurta habría desmembrado el cadáver para dificultar su identificación y distribuyó los restos en distintos puntos durante su huida . El hedor de los restos descompuestos alertó a un oficial que realizaba rastrillajes en la zona.

Así encontraron el auto de Martín Sebastián Palacio

La reconstrucción del caso ya permite delinear el recorrido del asesino. Laurta contrató a Palacio para trasladarse a Córdoba con un plan premeditado: asesinar a su ex pareja, Luna Giardina, y a Zamudio, su ex suegra.

Tras cometer los crímenes y secuestrar a su hijo de cinco años, Laurta continuó su fuga atravesando varias provincias. En su camino, quemó el auto de Palacio e intentó borrar todo rastro que lo vinculara con los homicidios.

Pablo Laurta

Finalmente, el doble femicida fue detenido el 12 de octubre en un hotel de Córdoba junto a su hijo . En su poder tenía la billetera de Palacio y un arma cargada, lista para disparar. Ahora enfrenta cargos por el asesinato del remisero y el doble femicidio.

La fiscalía aguarda el informe final de la autopsia para confirmar oficialmente que el disparo fue la causa de muerte de Palacio. Este elemento será crucial para presentar la acusación definitiva contra Pablo Laurta, quien permanece en prisión preventiva mientras se prepara el juicio que podría condenarlo por sus atroces crímenes.