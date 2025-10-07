Hallaron sin vida a la joven desaparecida en Entre Ríos: su auto había aparecido abandonado y con las llaves puestas

El silencio de los campos entrerrianos contrasta con el sonido constante de los drones, los ladridos de los perros rastreadores y el murmullo de los agentes que peinaron cada metro de terreno. Durante los últimos cinco días, Gobernador Mansilla, una pequeña localidad de la provincia de Entre Ríos, vivió bajo una tensión insoportable: la búsqueda de Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años cuyo rastro se perdió el viernes 3 de octubre por la noche. Ese día, Daiana salió de su casa y nunca más se supo de ella. Su familia, al notar que no respondía los mensajes ni llamadas, radicó la denuncia al día siguiente.

Desde entonces, la Policía desplegó un amplio operativo que involucró a más de 130 personas entre efectivos, cadetes, bomberos, perros de rastreo y drones. Finalmente, las autoridades hallaron el cuerpo de la joven de 22 años en una zona rural, cerca de la Ruta 12, a unos pocos kilómetros de donde fue hallado abandonado su auto la madrugada del domingo. En la investigación hay un hombre de 55 años que permanece detenido por resistirse a un allanamiento.

El cuerpo de la joven fue encontrado dentro de un aljibe a 10 metros de profundidad en Gobernador Mansilla, departamento Tala. "Las cámaras de seguridad públicas y privadas resultaron clave para reconstruir el recorrido de Daiana", detallaron fuentes del caso. Asimismo, se indicó que los investigadores "aguardan las pericias de los dispositivos secuestrados para avanzar en la causa".

El dato que había encendido todas las alarmas apareció en la madrugada del domingo: el auto de la joven fue hallado abandonado, con las llaves puestas, en una zona rural a casi 4 kilómetros del casco urbano. Según las primeras pericias, no había signos de forcejeo ni de violencia en el vehículo. El jefe de la Policía de Tala, Pedro Silva, confirmó que el hallazgo se produjo "en una zona sin viviendas ni monte, lo que dificulta la presencia de testigos".

A ello se sumaron las lluvias de los días posteriores, que complicaron el trabajo pericial. "Se hicieron allanamientos a personas que tienen algún vínculo con la joven desaparecida", había informado el comisario Horacio Blasón, quien coordinó la investigación junto a las fiscalías de Emilce Reynoso y Sergio Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala. Las medidas incluyeron la incautación de dos celulares y una camioneta Toyota Hilux.

También se realizó el allanamiento de un galpón ubicado en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, alquilado por un hombre que había tenido contacto con la joven antes de su desaparición. El individuo, identificado por el alias de "Pino", fue detenido tras resistirse a la intervención policial. Durante el operativo, el sospechoso intentó manipular un arma de fuego y terminó reducido por los efectivos. "Quedó detenido por esa resistencia que ofreció ante el trabajo policial", explicó Blasón a Elonce.

La jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera ordenó la detención del hombre mientras se analizan las pruebas recolectadas. Hasta el momento, los investigadores no descartan ninguna hipótesis, aunque advierten que la aparición del cuerpo podría estar directamente vinculado a un posible femicidio. "Todas las hipótesis se están trabajando a la vez, no se descarta nada", había insistido Blasón, en medio de un clima de creciente angustia.

Aunque el jefe policial Silva reconoció que "no es la primera vez que Daiana se ausenta del domicilio", había remarcado un detalle clave: "Nunca antes había cortado toda comunicación con su familia". Ese silencio absoluto fue lo que encendió las alarmas y movilizó a toda la comunidad. En los rastrillajes participan la División Canes, Bomberos Voluntarios y cadetes de la Escuela de Policía. Los drones sobrevolaron los campos aledaños al sitio donde fue hallado el auto.

Daiana Magalí Mendieta, de 22 años, había sido vista por última vez el viernes por la noche en Gobernador Mansilla.

Los efectivos recorrieron a pie cada terreno, cada arroyo, cada sendero rural hasta que finalmente fue hallado sin vida el cuerpo. La escena en Gobernador Mansilla es de desvelo y esperanza. Vecinos que conocen a Daiana se acercaron con fotos, otros aportaron datos o prepararon comida para los rescatistas. Nadie puede entender cómo una joven alegre, con proyectos y amigos en la zona, pudo desaparecer sin dejar rastro y aparecer días después sin vida.