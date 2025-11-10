Rompió el silencio el hincha que recibió una trompada por burlarse de River y confirmó si demandará a Salas

El Superclásico argentino, que dejó la victoria de Boca Juniors por 2-0 sobre River Plate en La Bombonera no solo desató la euforia de los hinchas xeneizes, sino que también generó un episodio cargado de tensión que rápidamente se viralizó en redes sociales. Uriel Hamra, un joven de 20 años y ferviente hincha de Boca, se convirtió en el inesperado protagonista de una escena que dejó a todos boquiabiertos: una trompada en la cara por parte del delantero millonario Maximiliano Salas.

En diálogo con TN, Hamra relató lo sucedido con una mezcla de sorpresa e incredulidad: "Intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme. Pasó todo muy rápido", explicó el joven, quien aseguró no haber tenido intención de provocar al plantel rival.

Miguel Merentiel festejando su gol

Según su versión, tras el final del partido decidió bajar a la cancha porque "la puerta baja estaba abierta" y comenzó a filmarse con su celular, justo cuando los jugadores de River pasaban detrás de él. En el video completo se ve cómo enfoca a los jugadores millonarios mientras saca la lengua en claro tono burlón.

Sin embargo, desmintió sus propias acciones: "Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme. Todo lo que es quilombo, yo voy para el otro lado. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar", se defendió Hamra, dejando en claro que su objetivo no era generar conflicto. Sin embargo, la reacción de Salas no tardó en llegar: el delantero, visiblemente molesto por la derrota, lo encaró y terminó poniendo un golpe que dejó a todos atónitos.

Lejos de buscar venganza o escalar el conflicto, Hamra aseguró que no tiene intenciones de denunciar al jugador: "No creo hacer nada con Salas. Me sorprendió su actitud, pero entiendo que debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio", señaló con cierta empatía hacia el futbolista. Además, confirmó que decidió borrar el video del incidente para evitar mayores repercusiones.

Mientras tanto, River Plate enfrenta un panorama complicado tras la derrota en el Superclásico: el equipo dirigido por Marcelo Gallardo tiene un camino lleno de obstáculos si quiere clasificar a la Copa Libertadores 2026. Es que necesita sumar puntos en su próximo encuentro contra Vélez y esperar que ni Deportivo Riestra ni Argentinos Juniors lo superen en la tabla. Además, depende de que Central o Boca ganen el Torneo Clausura para liberar un cupo o, en última instancia, deberá consagrarse campeón del torneo local para asegurar su lugar.