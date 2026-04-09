Hallaron muerta a la adolescente de 14 años de Merlo que estaba desaparecida e investigan la inducción de su suicidio

Mientras familiares, amigos y vecinos de Merlo se manifestaban en la plaza principal del barrio en reclamo de su aparición con vida este jueves por la tarde, la Policía Bonaerense se encontró con que la adolescente Maitena Luz Rojas Garófalo de 14 años, que estaba desaparecida desde el miércoles a la mañana, se había quitado la vida en la localidad de Las Heras, a casi 40 kilómetros de ahí. Ahora investigan la posible inducción de su suicidio, a partir de mensajes de extranjeros que encontraron en su teléfono celular.

La posibilidad de encontrarla fue a partir del rastreo que la investigación hizo de la tarjeta SUBE de la menor, con su último movimiento que aparecía allí a las 10 de la mañana del miércoles, donde llegó a través del tren Sarmiento. Horas antes había llegado con su hermana tres años mayor que ella a la escuela en la que concurrían ambas, pero no había ingresado.

Los investigadores se encuentran tras la pista de un posible suicidio inducido, a partir de mensajes que le habían llegado a su teléfono celular, el cual había dejado en su domicilio. Durante la inspección que realizó el personal policial en su casa se hallaron nueve cartas de despedida y un video en su teléfono, en aparente "estado de depresión", de acuerdo a lo establecido en el parte policial.

En el hogar vivía con su hermana y su madre, quien radicó la denuncia el mismo miércoles cuando fue a buscar a sus hijas al colegio al que concurrían. La menor se había quedado a hablar con unas amigas y luego había decidido no entrar a la institución. Con ella llevaba, además de la tarjeta SUBE, unos 40 mil pesos, pero además había tenido un gesto inusual en ella: no se había llevado el celular.

Maitena Luz Rojas Garófalo de 14 años estaba desaparecida desde el miércoles a la mañana.

La investigación se basó en las imágenes de las cámaras de seguridad para rastrearla. No era común que la niña se fuera tanto tiempo y actuara así, por lo que las alertas comenzaron a crecer entre quienes la buscaban. Sin embargo, la posibilidad de que haya sido secuestrada seguía vigente a partir de las pericias que indicó el fiscal Nicolás Filippini, de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Morón, en el celular y otros dispositivos electrónicos.

La primera conclusión que se sacó a partir de los mensajes con identidades falsas desde países limítrofes habían generado la posibilidad de un secuestro. Allí la inducían a abandonar su hogar. En ese sentido, la madre de la niña alertó a un grupo escolar que creía que la tenían "escondida con fines de extraerla o sacarla del país". Ahora se investiga si el fin que tenían era el de instigar a que se quite la vida.