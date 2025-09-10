Horror en Concordia: una nena de 14 años asesinó a cuchilladas a su vecina en plena calle

La tarde del martes en Concordia se tiñó de sangre. En el barrio Llamarada, una discusión entre dos familias vecinas, los Priette y los Sampietro, terminó en tragedia cuando una adolescente de apenas 14 años, identificada como A.E.P., atacó con un cuchillo a Jésica Noemí Bravo, de 26 años, hiriéndola de muerte en plena vía pública. Gravemente lesionada en el pecho, Bravo fue trasladada de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat, pero nada pudieron hacer los médicos.

De acuerdo con las versiones oficiales, la herida había alcanzado el corazón. Su muerte desató escenas de desesperación entre familiares y vecinos, que desde hace meses venían alertando sobre la escalada de violencia entre los dos clanes enfrentados. "Ya habían existido peleas anteriores, incluso en los últimos dos meses hubo dos o tres denuncias por amenazas verbales y agresiones, que fueron elevadas a la fiscalía", reconoció el jefe Departamental de la Policía de Concordia, José María Rosatelli.

El funcionario detalló que el conflicto llevaba años y que la pelea de este martes involucró a varias mujeres y hombres con palos y cuchillos. Nueve personas, en su mayoría mujeres y algunas menores, fueron detenidas tras el enfrentamiento. Pero las advertencias de la familia de la víctima habían sido claras. Sheila Bravo, hermana de Jésica, rompió en llanto en las redes sociales y expuso el desamparo que sienten. "Hace dos meses venimos con denuncias con una menor que me tiene cansada" contó.

Y describió: "Me ha pegado y que yo, por ser mayor, nunca pude defenderme porque me iban a meter presa. Hoy recién nos atienden después de tantas denuncias que se podían haber evitado. Mi hermana estaría viva si se hubiese actuado antes". Sheila, que quedó a cargo de los cuatro hijos de la víctima, reclamó justicia y responsabilizó directamente a la familia Priette: "Nos exigieron sacar la cámara, pero ahí tengo todas las pruebas de las veces que nos golpeaban y amenazaban", dijo.

El brutal crimen de Jésica Noemí Bravo, de 26 años, a manos de una menor, desató una ola de indignación y bronca

Y reclamó: "Quiero que se haga público, que se vean las denuncias y los videos, porque mi hermana fue asesinada delante de nuestra casa". La cámara de seguridad de la vivienda, instalada por un emprendimiento familiar, registró el crimen. Esas imágenes, que ya están en manos de la Justicia, podrían ser claves en la investigación. "Hoy, por ser menor, mató a mi hermana y la justicia como siempre llega tarde. Queremos que todos paguen por lo que hicieron", le expresó con indignación a El Once.

La causa quedó a cargo de los fiscales Natalia Conti y Martín Núñez. El gran desafío judicial será definir los pasos a seguir, ya que la principal acusada es inimputable por tener 14 años. En Concordia, el dolor se mezcla con la bronca. Vecinos y allegados describen a Jésica como una joven trabajadora, solidaria, comprometida con un merendero y con el rescate de animales. "Mi hermana era buena gente y hoy nos arrebataron su vida en cuestión de minutos", sentenció Sheila.