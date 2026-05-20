Cómo sigue la situación del alumno de 14 años que llevó un revólver cargado a la escuela: buscan determinar si apuntó a un compañero

La escena parecía sacada de una película, pero ocurrió en una escuela secundaria de Córdoba y tuvo como protagonista a un adolescente de apenas 14 años. El alumno ingresó armado al colegio con un revólver calibre 22 cargado con cuatro balas, lo exhibió delante de sus compañeros y terminó detenido dentro de la institución después de que las autoridades activaran un protocolo de emergencia.

El episodio ocurrió este martes al mediodía en un establecimiento educativo ubicado sobre la calle Ferdinand de Lesseps al 90, en el barrio Centroamérica, al noreste de la capital cordobesa. La situación provocó conmoción entre estudiantes, docentes y familias, mientras la Justicia Penal Juvenil intenta reconstruir qué pasó dentro de la escuela y hasta dónde llegó el nivel de amenaza. Según confirmaron fuentes oficiales, todo comenzó cuando las autoridades escolares recibieron una advertencia sobre "la posible presencia de un arma" dentro del colegio. La alarma activó de inmediato el protocolo de seguridad y la Policía llegó rápidamente al lugar.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dio detalles estremecedores del caso. "En horas del mediodía de ayer, las autoridades del colegio pusieron en conocimiento de la Policía de la provincia de Córdoba que un alumno del colegio, de tan solo catorce años, portaba un arma de fuego, y la estaría exhibiendo ante sus compañeros", explicó. La investigación reveló que el adolescente había salido de su casa con el arma y la llevó directamente a clases. "Eso también hay que contextualizarlo, porque también el primer núcleo de contención siempre tiene que ser la familia", remarcó el funcionario.

Pero con el correr de las horas aparecieron testimonios todavía más inquietantes. Un estudiante aseguró ante El Doce TV que el menor apuntó con el arma a la cabeza de un compañero dentro del baño durante un recreo. "Alguien lo vio y lo delató", relató el alumno, quien además sostuvo que existía una fotografía del momento y que esa imagen comenzó a circular entre estudiantes hasta llegar a la dirección del colegio. Esa declaración cambió el eje de la investigación.

En un primer momento, las autoridades habían evitado confirmar si el adolescente realmente había apuntado el arma contra otro alumno. "Sobre todo lo que se dijo, si apuntó o no, qué sucedió, es motivo de investigación", aclaró Quinteros en declaraciones televisivas. Lo concreto es que cuando la Policía intervino encontró el arma cargada. "Tenía cuatro balas", confirmó el ministro.

La escuela ubicada sobre calle Ferdinand de Lesseps, en la zona del CPC Centro América.

El revólver calibre 22 fue secuestrado junto con el celular del menor, mientras peritos intentan determinar si el arma estaba en condiciones de disparar. "Por las imágenes, uno va a esperar los resultados de la pericia. Está interviniendo la justicia de menores, acá se aplica el régimen penal juvenil, con lo cual vamos a ser cautos y prudentes en la información", sostuvo Quinteros. La inspectora provincial Carolina Díaz destacó la rapidez con la que actuó el colegio. "Tuvimos el informe de la posible presencia de un arma en el ámbito de la escuela. Automáticamente las autoridades activaron el protocolo", señaló.

Sin embargo, el operativo generó escenas de angustia y desesperación en la puerta del establecimiento. Padres y madres comenzaron a llegar mientras efectivos policiales rodeaban el lugar y retiraban al adolescente. Una mujer contó que decidió sacar inmediatamente a su hijo "por seguridad" mientras se desarrollaba el procedimiento. "Estamos acompañando a las familias de los chicos aparentemente involucrados en la situación", agregó Díaz.

Además, remarcó que "como estamos hablando de menores de edad, tenemos que tener esa precaución porque son alumnos nuestros" El caso abrió además un debate profundo sobre el acceso a las armas dentro de los hogares y el deterioro de los mecanismos de contención. "A nosotros nos preocupa mucho esto. Es la primera vez que tenemos un caso de un menor con un arma. La pregunta que nos tiene que interpelar como sociedad es por qué un chico de 14 años va a un colegio con un revólver, con balas, estaba cargado", lanzó Quinteros.

En ese contexto, el ministro volvió a insistir con una política de desarme voluntario. "Tenemos que avanzar para que no haya un arma en un hogar que termine en la cintura de un chico y termine en un colegio", afirmó. Mientras tanto, el adolescente quedó a disposición de la Justicia Penal Juvenil y también intervino la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).