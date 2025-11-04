"Le abrió la cabeza en cuatro partes": una madre entró a una escuela de Junín y golpeó a una estudiante con una cadena

Una escena que parecía extraída de una pesadilla irrumpió en plena jornada escolar en Junín: una mujer ingresó a un aula de la Escuela Secundaria Nº 16, buscó a una alumna de 14 años y la castigó a golpes con una cadena hasta dejarla bañada en sangre. La menor fue asistida por el SAME y trasladada al hospital con cortes en la cabeza, lesiones en el ojo, heridas en brazos y piernas y politraumatismos; según la madre, la cabeza estaba "abierta en cuatro partes".

Según consta en la denuncia presentada ante la policía, todo comenzó cuando la estudiante arribó a clase y una compañera la alertó: una mujer la estaba buscando con la intención de agredirla. La agresora irrumpió en el salón gritando: "¿Qué problema tenés con mi hija?" y comenzó a golpear a la chica en la cara, la cabeza, los brazos y las piernas. La violencia escaló cuando la hija de la atacante se acercó y le entregó una cadena a su madre.

La adolescente recibió al menos dos golpes directos en la cabeza que le provocaron cortes sangrantes. Durante la golpiza, y ante el estupor de docentes y compañeros, la mujer dejó una amenaza textual que quedó registrada en la denuncia: "Te voy a c... a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar". Una docente logró intervenir y separar a la víctima de la agresora, exigiendo que la mujer abandonara el aula.

El ataque fue filmado con un teléfono celular, lo que dejó constancia material de la brutalidad del hecho y alimentó la consternación en la comunidad educativa. La madre de la joven agredida describió el horror en una entrevista con Canal 10 de Junín: "Es una aberración, indescriptible con palabras. Me llamó mi hija y me dijo 'vení, mamá, que se metió una vieja dentro del salón y me rajó la cabeza con una cadena'. Lloraba, gritaba. Casi me muero en el instante, salí corriendo con el padre hasta la escuela".

Al llegar, contó, se encontró con su hija "bañada en sangre, con la cabeza abierta en cuatro partes, lesiones en el ojo, las piernas, traumatismo de cráneo". La familia de la víctima aseguró que el conflicto venía de tiempo atrás y que, en realidad, no había comenzado como un enfrentamiento directo con su hija, sino que ésta había intervenido para defender a una amiga. "Este problema empezó hace un tiempo con una nena, en realidad el problema no es ni siquiera con mi hija, ella defendió a una amiga. Es intento de homicidio, esta mujer tiene que estar presa", remarcó la madre.

Una madre entró a la Escuela 16 de Junín y golpeó a una estudiante con una cadena

También relató un episodio previo: la atacante habría concurrido anteriormente a la escuela con un cuchillo, un antecedente que, según la familia, presagiaba el desenlace. La Fiscalía 9 de Junín intervino de inmediato: se presentó la denuncia formal, se ordenó la asistencia médica necesaria para la menor y se solicitó una medida cautelar para proteger a la víctima. La documentación judicial y el video de la agresión serán claves para determinar las responsabilidades penales de la mujer y de su hija, que participó entregando el arma improvisada. Docentes, alumnos y madres reclaman respuestas y medidas que garanticen la seguridad dentro del establecimiento.