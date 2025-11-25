Horror en José C. Paz: tenía 25 años y su familia denuncia que fue asesinada dentro de un pool y "descartada" en la vereda

La madrugada del domingo en José C. Paz dejó una escena imposible de olvidar: el cuerpo ensangrentado de Karen Ailén Donnarumma, una joven madre de dos niños de 2 y 4 años, fue hallado en la vereda del pool Alem, sobre la calle del mismo nombre al 5100. Horas después, su familia denunció que no se trató de una muerte natural, sino de un brutal ataque dentro del local nocturno. Desde entonces, todo es desesperación, sospechas y un pedido unánime que retumba en el barrio: "Queremos saber la verdad". La primera versión que recibieron los familiares fue desconcertante. "Nos dijeron que convulsionó adentro del lugar", relató su tía Romina a SM Noticias.

Pero esa explicación se desmorona frente a lo que vieron al reconocer el cuerpo: "Sabemos que hubo una pelea y era una batalla campal contra ella. El cuerpo estaba lleno de sangre y un amigo que la acompañó está internado. Ella no tomaba alcohol ni consumía drogas, era una mamá dedicada a sus dos hijitos. No nos quieren dar las cámaras, queremos explicaciones." Ese amigo, Jonatan Córdoba, permanece internado. Aún no pudo declarar, y su testimonio será decisivo. Mientras tanto, la investigación avanza a ciegas, bajo la carátula de "averiguación causales de muerte", sin detenidos y sin registros fílmicos del interior del local.

La madre de Karen, Tania, publicó un video que rápidamente se viralizó. Entre lágrimas, repitió una frase que se volvió el centro del caso: "Quiero saber la verdad". En su mensaje pidió que cualquier testigo se acerque, aunque sea de forma anónima: "Seguimos sin saber la verdad de lo que le pasó a mi hija. Necesito de su solidaridad... Soy una mamá que solo quiere justicia por su hija." Tania asegura que la versión oficial no coincide con el estado del cuerpo: "Si una persona convulsiona, no convulsiona con sangre. Hay videos que muestran que a ella la mataron adentro del lugar y la levantaron sin hacer pericias médicas".

Karen Ailén Donnarumma

La madre denuncia que su hija fue "sacada como a un perro" del interior del local y colocada en una camioneta de la cochería sin que se realizaran procedimientos forenses básicos. El padre de la víctima, por su parte, fue convocado solo para reconocer el cuerpo por una foto, sin más información. El relato de un joven que pasaba por la zona en la madrugada coincide con la hipótesis de la familia: "Vi una pelea entre 10 o más pibes y pibas, eran todos contra todos". La escena habría ocurrido cerca de la estación, apenas unos metros del pool.

Karen Ailén Donnarumma

Ante las acusaciones, Pablo, propietario del pool Alem, sostuvo: "Estuve en la comisaría, nosotros no tenemos cámaras del local. Nos dijeron que con las cámaras del Municipio harán la investigación. Los chicos estuvieron en el local y se fueron a las 4 de la mañana. Afuera del boliche no sé qué habrá pasado. Yo me comuniqué con la mamá de ella y me puse a disposición". Pero para la familia, la falta de cámaras dentro del local es un obstáculo que agrava la sospecha y alimenta la idea de un encubrimiento. La causa está en manos de Rodrigo Suárez, fiscal de la UFI Nº18 de San Martín, quien ordenó peritajes y la autopsia, cuyo resultado será clave para definir si Karen murió por causas naturales o si fue víctima de un ataque violento, como sostiene su entorno.