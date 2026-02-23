Felipe Pettinato ante el abismo judicial: comienza el juicio por la muerte de su neurólogo en el incendio de Belgrano

El silencio que durante casi cuatro años rodeó la noche del fuego empieza a romperse. Este lunes 23 de febrero comienza el juicio oral contra Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo y amigo, Melchor Rodrigo, ocurrida en mayo de 2022 tras un incendio en un departamento del barrio porteño de Belgrano. El proceso, que se desarrollará bajo modalidad virtual, podría terminar con una condena de hasta 20 años de prisión.

El incendio ocurrió el 16 de mayo de 2022, en el piso 22 "F" de un edificio ubicado en Aguilar al 2300.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle. La acusación será sostenida por la Fiscalía N°14 ante los TOC, encabezada por el fiscal Fernando María Klappenbach, con la intervención del auxiliar Francisco Figueroa. Pettinato, que nunca estuvo detenido ni tuvo prisión preventiva, llega imputado por el delito de estrago doloso seguido de muerte, una figura penal que prevé penas de entre 8 y 20 años.

Según la acusación, se le atribuye haber iniciado el incendio dentro de su departamento "a sabiendas del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de Melchor Rodrigo, quien estaba allí dormido e imposibilitado de reaccionar en caso de que el fuego se descontrolara, como efectivamente ocurrió".

Rodrigo había ido a cenar al departamento de quien era su paciente y amigo. Pasadas las 23, el fuego comenzó a expandirse. Pettinato salió al pasillo y pidió auxilio. Un vecino intentó colaborar. Cuando los bomberos ingresaron, encontraron en el living el cuerpo sin vida del médico. La autopsia fue devastadora: Melchor Rodrigo murió por "quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal" y por "congestión, edema y hemorragia pulmonar".

El dato sobre las gravísimas lesiones en la parte inferior de sus piernas resultó central para la investigación. Rodrigo estaba dormido en un sillón cuando las llamas avanzaron. No tuvo posibilidad de escapar. El Ministerio Público sostiene que el fuego fue iniciado con pleno conocimiento del riesgo. La imputación original fue impulsada por el fiscal Martín Mainardi, quien consideró que la víctima se encontraba en una situación de vulnerabilidad, "imposibilitado de reaccionar ante el avance de las llamas".

El vínculo entre ambos será uno de los ejes del debate. De los análisis de celulares y dispositivos secuestrados surgió que Pettinato había invitado a cenar a su neurólogo esa noche y que el médico planeaba mudarse al exterior, lo que implicaba que dejaría de atenderlo. Las horas previas al incendio, el contexto emocional y la conducta posterior del acusado serán examinados con lupa. La querella es encabezada por Delia Beatriz Rodrigo, madre del neurólogo, de 81 años, quien está citada a declarar.

El padre de la víctima, Tomás Melchor Rodrigo, murió en 2024 sin llegar a presenciar el inicio del juicio. Ese dato atraviesa el proceso con un peso silencioso: el tiempo pasó, pero la herida quedó abierta. El debate se desarrollará en seis audiencias virtuales, entre el 23 de febrero y el 30 de marzo, según informó el portal Fiscales. Declararán peritos forenses, especialistas en incendios, vecinos del edificio y profesionales de distintas áreas.

Entre las pruebas centrales figura la pericia realizada por bomberos de la Policía de la Ciudad que determinó el origen del foco ígneo. El juicio había sido fijado para septiembre de 2025, pero se postergó por la renuncia de un magistrado suplente. Ahora, finalmente, el expediente llega a instancia oral. Del otro lado de la pantalla, Pettinato seguirá el proceso desde su domicilio. No estará en la sala del tribunal. La modalidad virtual, impuesta por razones organizativas, no atenúa la gravedad del escenario: la posibilidad concreta de una condena de cumplimiento efectivo.