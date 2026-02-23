"Tenía una obsesión con mi hijo": comenzó el juicio contra Felipe Pettinato y se negó a declarar con mate en mano

La escena fue fría, casi irreal. Felipe Juan Pettinato se sentó frente a la cámara, mate en mano, y escuchó la acusación en su contra. Habló con alguien detrás de escena, tomó un sorbo y, cuando llegó su turno se negó a declarar en la primera audiencia del juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. El Tribunal Oral en lo Criminal N°14, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, deberá determinar si es culpable del delito de estrago doloso seguido de muerte, que prevé penas de 8 a 20 años de prisión. El debate se desarrolla vía Zoom, con seis audiencias programadas.

El acusado, libre y sin prisión preventiva, enfrenta el proceso desde un departamento en Belgrano. El 16 de mayo de 2022, Rodrigo murió en el departamento de Pettinato tras un incendio. Según la acusación fiscal, el imputado inició el fuego "a sabiendas del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de Rodrigo, quien estaba allí dormido e imposibilitado de reaccionar en caso de que el fuego se descontrolara, como efectivamente ocurrió". La autopsia fue brutal: el cuerpo estaba quemado en un 90 por ciento. "El fuego cubrió rápidamente el cuerpo de Melchor Rodrigo", se leyó en la imputación.

Dormía boca abajo cuando las llamas lo alcanzaron. Las quemaduras críticas, sumadas a un edema y hemorragia pulmonar, le causaron la muerte. Pettinato, en cambio, salió ileso. Un policía que ingresó al departamento declaró: "Se veía un cuerpo totalmente quemado desde la entrada". Recordó también que el acusado le gritó que "adentro había un amigo". No tenía lesiones visibles ni la ropa mojada o desgarrada. La pericia de Bomberos determinó que el foco comenzó en una pila de ropa junto al sillón donde Rodrigo dormía, posiblemente bajo los efectos de psicofármacos.

La declaración más estremecedora fue la de Delia Beatriz Muzio, madre del neurólogo. Tiene 81 años. Declaró acompañada por su hija, que viajó desde Estados Unidos para asistirla. "Al día siguiente era mi cumpleaños", dijo al comenzar. Cabe remarcar que el padre de la víctima, Tomás Melchor Rodrigo, murió en 2024 sin llegar a presenciar el inicio del juicio. La mujer recordó que su hijo había pasado la noche preparando una conferencia para Francia. Que ese día le dijo que iba "a lo de Felipe porque él lo había llamado porque se sentía mal y además dijo que no le andaba el micrófono".

Más tarde, cuando llamó para saber cómo había salido la exposición, fue Pettinato quien atendió: "Me dijo que mi hijo estaba tratando de descansar un poco y que por eso atendía él, que había salido todo bien pero que estaba un poco molesto porque se cortaba Internet pero que salió bien. Le dije que bueno, que le deje dicho que llamé y corté". Esa fue la última vez que intentó habalr con su hijo. A la mañana siguiente, la Policía la llevó a la Morgue para reconocer el cuerpo. "Y era Melchor", dijo, quebrada.

Antes de terminar, lanzó la pregunta que atraviesa el juicio: "Yo lo que quiero saber es por qué no se metió a ayudarlo. Si estaba dormido, por qué no lo ayudó a salir de ahí, esa es la pregunta que yo me hago y a la que todavía no le encuentro respuesta". En otro tramo fue aún más directa: Pettinato "no hizo nada para salvar a mi hijo". Mientras ella lloraba frente a la cámara, el acusado tomaba mate.

La madre de la víctima fue más allá. Aseguró que el acusado "tenía una obsesión con mi hijo". Que se había instalado en su departamento, que protagonizó "desmanes" y que incluso hubo actitudes agresivas. "Todos los días venía a tocar el timbre", afirmó. "Felipe Pettinato seguramente sabía que mi hijo se iba a Estados Unidos, seguramente no le gustaba, era una forma de perderlo", declaró y agresó sobre su hijo: "Era un hombre de bien que le gustaba ayudar a todas las personas. Era transparente".

Melchor Rodrigo y Felipe Pettinato

Pettinato reconoció ante el tribunal que consumía "de forma diaria" psicofármacos y cocaína, "especialmente psicofármacos", y que lleva más de dos años en rehabilitación. No es su único antecedente judicial. En abril de 2024 fue condenado a nueve meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple contra una menor de 14 años al momento del hecho. El juicio por el incendio ya se había postergado. La causa, instruida por el fiscal Martin Mainardi, llegó finalmente a debate con la acusación del fiscal Fernando Klappenbach ante el TOC 14. Cuando el juez Gamboa le dio la palabra, Pettinato aseguró que está en tratamiento, que ve a su hija todas las semanas y que es artista. Luego, volvió a negarse a declarar, como ya lo había hecho en la instrucción. Cuatro años después del incendio, el proceso judicial intenta reconstruir qué ocurrió en ese departamento del piso 22. Cómo empezó el fuego. Por qué nadie lo detuvo. Y, sobre todo, por qué Melchor Rodrigo murió mientras dormía.