Irrumpió el juez Sebastián Casanello: así fueron los allanamientos en ANDIS y en la Suizo Argentina

En un nuevo capítulo de la causa por corrupción que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a la Droguería Suizo Argentina, el juez federal Sebastián Casanello ordenó cuatro allanamientos en busca de pruebas que podrían confirmar el pago de sobornos en la adquisición de medicamentos.

Los operativos, ejecutados por efectivos del Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad, incluyeron la inspección de la sede de Andis ubicada en Hipólito Yrigoyen 1439 y de la droguería en Monroe 801, ambas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según trascendió, los procedimientos se realizaron en pleno horario laboral, generando sorpresa entre empleados y personas con discapacidad que estaban allí para renovar sus prestaciones sociales.

La medida judicial se produce tras la aparición de nuevas pruebas que podrían ser clave para el avance del caso. El periodista Mauro Federico entregó a la Justicia más de 50 grabaciones presuntamente vinculadas al ex titular de Andis, Diego Spagnuolo. Los audios, difundidos previamente en un programa de streaming, habrían sido grabados entre agosto y octubre de 2024 y contienen declaraciones que podrían implicar a Spagnuolo en maniobras ilícitas. En ellos se menciona un esquema coimero donde representantes de la Droguería Suizo Argentina exigían porcentajes a laboratorios para entregarlos posteriormente a funcionarios del Gobierno.

Spagnuolo, quien designó formalmente a los abogados Ignacio Rada Schultze y Juan Aráoz para su defensa, enfrenta una investigación que incluye el análisis de un celular secuestrado en el marco de la causa. Paralelamente, se realizan peritajes sobre otros dispositivos pertenecientes a involucrados, entre ellos los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de la droguería.

La causa también busca esclarecer si hubo sobreprecios en las compras realizadas por ANDIS que pudieran haber encubierto pagos irregulares. En este sentido, los documentos secuestrados durante los allanamientos serán analizados minuciosamente para determinar si las órdenes de compra y pago contienen indicios de corrupción.

Cabe recordar que una denuncia previa por irregularidades en ANDIS fue archivada por falta de pruebas. Sin embargo, el nuevo material aportado por Federico podría reactivar las sospechas y dar un giro significativo al caso. El fiscal Franco Picardi, quien lidera la investigación junto al juez Sebastián Casanello, tiene ahora la tarea de analizar los audios y toda la evidencia recolectada.