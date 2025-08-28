Justicia para Mariano Barbieri: Suárez culpable y sentenciado a 19 años de prisión

Este jueves se conoció la sentencia de Isaías José Suárez, de 31 años: el Tribunal Oral en lo Criminal N° 11 lo declaró culpable del delito de homicidio en ocasión de robo por el crimen del ingeniero Mariano Barbieri. El hombre fue condenado a 19 años de prisión por el asesinato ocurrido en agosto de 2023.

La lectura del veredicto comenzó a las 13:11 en un clima cargado de tensión. Maricel, la viuda de la víctima, rompió en llanto desde que los jueces ingresaron a la sala, al igual que los familiares del acusado. Suárez estuvo acompañado por su pareja y otras dos mujeres en una sala contigua a la de los familiares de Barbieri. Los cuatro no pudieron contener las lágrimas al escuchar la sentencia.

Isaías José Suárez condenado a 19 años de prisión por el asesinato de Mariano Barbieri

En la última audiencia del juicio, Suárez enfrentaba una imputación mayor: homicidio agravado criminis causae, es decir, un asesinato cometido con el fin de garantizar impunidad sobre un delito previo.

Al ser retirado de la sala, los amigos de la víctima le gritaron: "Te vas a pudrir en la cárcel, basura, hijo de pu**". El veredicto fue dividido: el juez Buenaventura votó en disidencia.

Maricel, viuda de la víctima, expresó su dolor

Maricel emocionada, se abrazó con familiares y amigos presentes en la sala. Al salir del Palacio de Justicia, declaró a la prensa: " No entiendo por qué solo 19 años si es la persona que mató a Mariano . No sé cuáles son los pasos a seguir ahora", y expresó que esperaba una pena de prisión perpetua.

Fernando Barbieri, hermano de la víctima, también dio su testimonio: "Merecía la condena correspondiente. Desde un principio me enfoqué en que encuentren a la persona correcta y estoy de acuerdo con el trabajo de la policía para dar con él. Nunca tuvo un pedido de disculpas. Quedó claro que primero apuñaló y después robó. Arrepentimiento no hubo en ningún momento".

El crimen

La noche del 30 de agosto de 2023, Mariano Barbieri se encontraba en la Plaza Sicilia, en el cruce de las avenidas Del Libertador y Casares, en Palermo. Momentos antes, había salido de una vivienda ubicada en avenida Santa Fe y Malabia, avisando a amigos y familiares que iría a dar un paseo.

Mariano Barbieri se encontraba en la Plaza Sicilia Cuando fue agredido

Según la investigación, Suárez sorprendió a la víctima minutos después de que se sentara en el parque, armado con un cuchillo y amenazándolo para robarle el celular. Durante el forcejeo, lo apuñaló en el tórax y huyó con el dispositivo. Barbieri logró cruzar la avenida buscando ayuda y llegó a una heladería de la cadena Cremolatti, donde los empleados llamaron al 911 al notar la gravedad de la herida.

Un testigo, encargado de un hotel cercano, declaró: "Vi a un joven que gritaba y pedía auxilio. Una vez dentro de la heladería, pude comprobar la gravedad de la herida". Barbieri alcanzó a identificarse y brindar su cuenta de Instagram mientras aguardaba asistencia médica.

Crimen de Palermo: periodistas de C5N encontraron el cuchillo del asesino

El informe de autopsia confirmó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio derivado de una hemorragia interna , provocada por una herida de entre seis y siete centímetros de profundidad en el tórax, que comprometió pleura, pericardio y aurícula derecha del corazón.

Un día después del crimen, un periodista de C5N encontró el arma homicida en la Plaza Sicilia durante una cobertura. Se trataba de un cuchillo con rastros de sangre que, según los estudios de ADN, pertenecía a Mariano Barbieri.