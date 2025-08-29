La doctrina Bullrich los pone violentos: un policía de la Federal apuntó a ciudadanos en plena General Paz

Un episodio de extrema violencia se vivió en la autopista General Paz, a la altura de Liniers, cuando un policía federal de civil y fuera de servicio sacó su arma de fuego y amenazó a los ocupantes de un vehículo en medio de una discusión de tránsito.

La escena, grabada por un repartidor que se encontraba en el lugar, expone una vez más los peligrosos efectos de las políticas de seguridad impulsadas por la ministra Patricia Bullrich, que parecen haber instalado una dinámica de violencia y abuso en las fuerzas policiales.

" Anda con un fierro el chabón en la mano apuntando y diciéndole que apague el motor. La verdad que no entiendo nada", relató el repartidor en su video, visiblemente perturbado por lo que estaba presenciando. El hombre, que estaba de camino a realizar una entrega, se encontró con el policía fuera de sí, apuntando su pistola directamente al parabrisas de un Volkswagen Gol Country con cuatro personas dentro.

Según fuentes policiales, el conflicto comenzó porque el agente federal había acusado al conductor del otro vehículo de maniobrar de forma imprudente, acercándose peligrosamente a dos motos. En lugar de resolver la situación de manera pacífica, el policía decidió descender de su auto, identificarse como agente y sacar su arma, generando pánico entre los presentes y un caos vehicular que paralizó la autopista.

"Espero que llamen a la policía porque la verdad nada que ver que cualquier ciudadano puede tener un arma en mano y que le puede pegar un tiro a cualquiera ", agregó el testigo en su grabación, reflejando la indignación y el desconcierto generalizado entre quienes presenciaron la escena.

Minutos después, tras el llamado al 911, llegaron oficiales de la Policía de la Ciudad al lugar. Durante el procedimiento, se identificó a todos los involucrados y se descubrió que los ocupantes del Volkswagen llevaban consigo 4,5 millones de pesos en efectivo, argumentando que era para comprar un vehículo. Este hallazgo derivó en una causa por averiguación de ilícito, aunque no se dispusieron medidas restrictivas contra ninguno de los involucrados.

El repartidor continuó grabando mientras los agentes intervenían: "Ya me estaba por ir, pero apareció la policía. Hermano. Dos policías, mirá. Parece que el chabón es policía o no sé. Yo espero que no me roben mi moto ". La incertidumbre y el miedo eran palpables en sus palabras.