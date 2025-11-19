L-Gante fue demorado en un control policial y crece la tensión con la Justicia

Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, volvió a quedar envuelto en un episodio policial que reaviva su conflictiva relación con la Justicia. El representante de cumbia 420 fue demorado en General Rodríguez durante un control de vehículos, luego de ser interceptado mientras manejaba sin licencia para conducir.

La noticia estalló cuando el periodista Juan Etchegoyen dio detalles de lo ocurrido, lo que rápidamente generó repercusión entre los seguidores del artista y en redes sociales: "L-Gante fue demorado en un retén policial cuando estaba manejando su auto. Recordemos que él e stá inhabilitado para conducir, no puede manejar ", comenzó.

L-Gante fue demorado en un control policial

A continuación, el periodista contextualizó: "¿Se acuerdan del accidente que tuvo con un cuatriciclo en el verano pasado? A partir de ese momento la Justicia le impidió manejar hasta nuevo aviso. La medida continúa, pero L-Gante de todos modos agarró su vehículo y la policía lo demoró en las últimas horas en la localidad de General Rodríguez", relató.

El antecedente que complica al cantante se remonta a aquel accidente en cuatriciclo durante sus vacaciones de viaje con Wanda Nara. Ese episodio derivó en una resolución judicial que le prohibió conducir cualquier tipo de vehículo. Pese a la restricción vigente, Valenzuela agarró el volante de su BMW y fue frenado en un control; los agentes lo retuvieron alrededor de una hora mientras revisaban la documentación presentada.

L-Gante habría tenido un accidente en cuadriciclo que lo dejó sin licencia de conducir

La tensión creció en el lugar. Etchegoyen detalló que L-Gante exhibió una licencia emitida en la localidad, lo que permitió que finalmente pudiera continuar su camino: "Tengo entendido que él presentó un documento y siguió viaje tras una hora demorado ", precisó.

Sin embargo, la controversia está lejos de cerrarse. Leonardo Sigal, abogado que denunció al artista hace dos años, apuntó nuevamente contra él y puso el foco en las consecuencias legales que puede enfrentar: "Elián Valenzuela tiene una doble inhabilitación que le impide manejar un auto. Las autoridades labraron las actas y eso dice que él venía conduciendo y con eso está incumpliendo la medida y el juez puede pedir la detención inmediata si quiere", sostuvo.