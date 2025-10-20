L-Gante otra vez en problemas: fue multado por exceso de velocidad y demorado por "tomar prestada" una moto policial

El cantante Elián Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, se metió otra vez en problemas con la Justicia. Tras brindar un show en la localidad bonaerense de Roque Pérez el último fin de semana, fue demorado por las fuerzas de seguridad locales por haberse subido y usado una moto policial. Antes había sido frenado por circular por fuera de los límites de velocidad en su camioneta.

Es una constante en la vida del músico creador de la cumbia 420 pasar del cielo al infierno. En este caso venía de brindar un espectáculo para 9000 vecinos que se habían acercado a celebrar el 112° aniversario de Roque Pérez. El éxito de su presencia se difundió fuertemente y convocó a gran parte de los vecinos del Municipio agasajado. Aunque la pulsión de auto boicot que lo caracteriza, primó.

L-Gante y Wanda Nara, cuando todavía eran pareja.

Las fuerzas de seguridad locales comenzaron un operativo para dar con L-Gante tras el recital, cuando la Superintendencia de Seguridad Región Interior Centro detectó que su vehículo BMW corría a velocidades que se excedían del límite establecido. Allí fue que lo encontraron en la intersección de las calles Gutiérrez y Soler, y dieron con él para anunciarle su infracción y multarlo por lo que había ocurrido.

El parte policial del caso es esclarecedor. Allí establecen que el músico ex de Wanda Nara "circuló a alta velocidad y protagonizó una maniobra con una moto policial". La misma se dio en el lugar de su detención, donde se bajó de su vehículo y se subió "a una moto Rouser para avanzar unos metros y luego retornar a su auto".

L-Gante circulaba por fuera de la velocidad permitida y hurtó una moto policial.

Según el reporte, "se subió a una moto policial Gilera Boge 300 conducida por el oficial inspector Walter Andrés Giacone". En el mismo parte destacaron que avanzó varios metros, los suficientes como para que desde la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez, que tiene a su cargo a Luciano Di Grasia, procesaron al artista con el delito de hurto en grado de tentativa.

El recital había sido sin sobresaltos, pero L-Gante aparentemente no se quedó conforme con eso. La dinámica del cantante con la Justicia es compleja. En junio de 2023 estuvo detenido meses por la intimidación con arma de fuego que perpetró contra un vecino con el que había tenido una discusión, mientras que en marzo de 2021 también lo detuvieron por disturbios en la vía pública.