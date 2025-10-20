Una pareja de jubilados desapareció: su camioneta fue hallada cerrada y abandonada en medio de la nada

La provincia de Chubut vive horas de profunda incertidumbre. Desde hace más de una semana, la Policía y equipos de rescate buscan sin descanso a Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), una pareja de jubilados que salió de viaje el fin de semana del 11 de octubre y nunca regresó. El caso mantiene en vilo a Comodoro Rivadavia y moviliza a toda la comunidad, mientras las familias de ambos piden respuestas y se aferran a una sola esperanza: encontrarlos con vida.

Su camioneta fue encontrada en Rocas Coloradas, sin señales de violencia ni robo.

Juana Morales había avisado a su hija mayor que se ausentaría durante el fin de semana, con la intención de regresar el lunes 13. Pero el regreso nunca ocurrió. Alarmadas, sus hijas denunciaron la desaparición y activaron el protocolo de búsqueda. Las últimas imágenes que se tienen de la pareja son de las 9:50 de la mañana del sábado 11 de octubre, cuando su camioneta Toyota fue captada saliendo de Caleta Córdova, en la zona norte de Comodoro Rivadavia. Desde entonces, no hubo más rastros.

El viernes por la noche, el hallazgo de la camioneta reavivó las esperanzas y también los interrogantes. El vehículo fue encontrado cerrado, en buen estado y con sus pertenencias intactas, en una zona remota e inaccesible de Rocas Coloradas, un paraje desolado de caminos de ripio que solo pueden ser transitados por vehículos 4x4 equipados. En la caja, los rescatistas hallaron una carpa, una garrafa y bidones de agua "acomodaditos", según relató la familia.

De esta manera, las autoridades descartaron la hipótesis de un robo o un abandono forzoso. "Estamos muy preocupadas, angustiadas y desesperadas sin saber qué más hacer", expresó entre lágrimas Anahí, hija de Juana, en diálogo con C5N. La mujer también reveló que su madre había mantenido en reserva su nueva relación con Kreder. "No llevaban mucho tiempo como pareja. Mi mamá había comentado muy poco de esta relación", contó.

Juana Inés Morales junto a sui hija y nieta.

Y dejando entrever que el viaje podría haber sido espontáneo, agregó: "Por ahí hablaba con alguna de mis hermanas, pero entre todas estamos armando la historia". Por su parte, Gabriela, hija de Pedro Kreder, habló con TN y dio detalles sobre el hallazgo: "La camioneta la encontraron unos chicos en cuatriciclo que conocen la zona y pudieron llegar hasta ahí. Es todo lo que tenemos". En el interior del vehículo estaban los objetos personales del jubilado.

Entre ellos, los investigadores destacaron comida, agua, una bolsa de dormir y elementos de camping, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de un paseo de fin de semana rumbo a Camarones, donde se celebraban los 150 años de la localidad. Pero la historia tuvo un giro oscuro. "Fue hace más de una semana. Es mucho tiempo. Son personas mayores. El clima acá es muy hostil. Hace mucho frío a la noche. Sabemos que cada día que pasa es clave para encontrarlos bien", advirtió Gabriela.

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, confirmó que no se descarta ninguna hipótesis. "La hipótesis principal es que salieron caminando y se perdieron, pero no descartamos ninguna posibilidad, incluida la intervención de terceros", declaró. El funcionario detalló que la camioneta fue hallada en un tramo abandonado de la antigua Ruta 1: "Solo se puede acceder con 4x4 preparadas. Nos llama la atención que llegó hasta ahí sabiendo cómo son esos caminos".

Pedro Kreder está desaparecido desde hace más de una semana.

El operativo de búsqueda es de una magnitud inédita para la región. Participan efectivos policiales, perros rastreadores, drones térmicos, avionetas del aeroclub, cuatriciclos y decenas de civiles que se sumaron de forma voluntaria. Los canes marcaron un rastro hacia el oeste, a unos siete kilómetros, donde hay ranchos de pescadores, pero hasta el momento no se encontraron indicios. "No encontramos ni un solo rastro", lamentó Iturrioz. Rocas Coloradas es un laberinto natural de acantilados, cañadones y caminos erosionados por el viento y la sal del mar. La falta de señal y las duras condiciones climáticas vuelven el terreno extremadamente hostil. El jefe policial Lucas Cocha detalló que el vehículo estaba encajado en el barro, con las puertas cerradas y sin signos de violencia. "Estaban en el medio de la nada", graficó.