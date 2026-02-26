La Justicia del Departamento Judicial de Morón avanza en la investigación de una serie de operaciones financieras vinculadas al mercado de capitales argentino, cuyo impacto económico se encuentra actualmente bajo evaluación judicial.

La causa se tramita bajo el número IPP N° 10-00-054385.25-00 y se originó a partir de una denuncia presentada por Jorge Salvatierra, con representación del estudio de abogados Baños. En los últimos días, la parte denunciante presentó una ampliación acompañando nueva documentación y solicitando medidas probatorias adicionales orientadas a profundizar el análisis técnico del expediente.

El objeto del proceso es examinar decisiones de inversión, administración de recursos financieros y los mecanismos utilizados para canalizar determinadas operatorias, con el fin de verificar su adecuación a la normativa vigente en el marco del mercado de capitales en Argentina.

Desde el inicio del proceso, el Ministerio Público Fiscal dispuso diversas medidas probatorias destinadas a resguardar información considerada relevante. Entre ellas se incluyeron allanamientos y el secuestro de documentación contable, contratos, registros de operaciones y soportes digitales, material que actualmente integra el conjunto de pruebas bajo análisis técnico.

Intermediación a través de ALyCs en el marco regulatorio argentino

Según surge de las actuaciones incorporadas al expediente, parte de las operaciones examinadas habrían sido canalizadas a través de Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs) registradas ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo encargado de la supervisión del mercado de capitales en Argentina.

En ese contexto, la fiscalía solicitó información vinculada a perfiles de riesgo, registros de órdenes, documentación contractual y trazabilidad de fondos. Estas diligencias buscan reconstruir el circuito financiero de las operatorias bajo revisión y evaluar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias correspondientes.

La ampliación presentada por la representación de Jorge Salvatierra incorpora además reconstrucciones cronológicas de operaciones, intercambios electrónicos y documentación asociada a instrumentos financieros del segmento denominado "no garantizado". De acuerdo con lo expresado en la denuncia, el perjuicio económico estimado supera los nueve millones de dólares, cifra que será objeto de pericias contables e informáticas dentro del proceso.

Desde el ámbito judicial se indicó que la investigación se encuentra en etapa de producción de prueba y que no existen hasta el momento resoluciones definitivas sobre eventuales responsabilidades.

El expediente y la intervención del estudio de abogados Baños

La causa tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 5 del Departamento Judicial de Morón, bajo la dirección del fiscal Claudio Oviedo.

En el expediente se menciona a Gustavo Lisandro Gardey, vinculado a Bull Road Investments, junto con otras personas, en relación con su participación operativa en decisiones financieras que se encuentran bajo análisis judicial.

Entre las medidas solicitadas en esta nueva etapa figuran oficios dirigidos a intermediarios que operan como ALyCs, requerimientos de legajos completos de cuentas comitentes y documentación vinculada a instrumentos bursátiles, así como la preservación de registros contables y electrónicos asociados a las operaciones investigadas.

Contexto institucional del mercado de capitales

El análisis de la causa se inscribe en el marco del funcionamiento del mercado de capitales argentino y las obligaciones que rigen para los intermediarios financieros registrados ante la CNV. Fuentes judiciales señalaron que el examen en curso se limita estrictamente a los hechos incorporados al expediente iniciado tras la denuncia presentada por Jorge Salvatierra con representación del estudio de abogados Baños.

El expediente permanece abierto y en etapa de análisis técnico, y los próximos pasos procesales dependerán del resultado de las pericias y del examen integral del material reunido.

Marco regulatorio y antecedentes administrativos de la CNV

En el plano regulatorio, la Comisión Nacional de Valores (CNV) ha aplicado sanciones a intermediarios del mercado en expedientes administrativos propios vinculados al cumplimiento de obligaciones informativas y deberes de custodia. Estas resoluciones corresponden a procesos regulatorios independientes y no forman parte de la investigación penal en trámite en Morón, aunque ilustran el marco de supervisión vigente para las ALyCs en Argentina.

Fuentes judiciales indicaron que la causa continúa en etapa de producción y análisis de prueba, y que los próximos pasos procesales dependerán del examen integral del material reunido. El expediente permanece abierto y bajo seguimiento judicial, sin adelantar definiciones sobre su eventual desenlace.