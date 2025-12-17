FIFA y Netflix Games sorprenden al mundo camino al Mundial 2026

Una buena noticia tanto para fanáticos del fútbol y los videojuegos es que la FIFA y Netflix Games aúnan fuerzas en un movimiento inesperado que promete cambiar el juego, literal y figurativamente: un nuevo videojuego oficial del Mundial de la FIFA 2026 estará disponible exclusivamente en Netflix.

Así las cosas, los usuarios podrán disfrutarlo directamente desde su cuenta de Netflix, sin necesidad de consolas ni descargas complicadas. Esta innovadora propuesta desarrollada por Delphi Interactive, busca recuperar la esencia más pura del fútbol: accesibilidad, diversión y emoción.

Netflix

Quedarán atrás los simuladores complejos y todo será tan sencillo como pulsar un botón en el celular o usarlo como control remoto desde el televisor. La idea es que todos puedan jugar, desde los más novatos hasta los gamers más experimentados. ¿Lo mejor? No habrá costos adicionales para los suscriptores de la plataforma.

"Queremos que el fútbol sea para todos, sin barreras", afirmó Alain Tascan, presidente de Netflix Games. Para la FIFA, esta alianza significa mucho más que un simple videojuego. Después de romper su histórica relación con EA Sports, el organismo apuesta por una nueva era digital que busca conquistar a millones de fanáticos en todo el mundo. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, lo describió como un "hito clave" en la estrategia tecnológica de la organización. Y no es para menos: este lanzamiento promete llevar la experiencia del Mundial a todos los rincones del planeta Tierra.

FIFA y Netflix Games

El juego estará diseñado para partidas rápidas y emocionantes, ya sea en solitario o con amigos en línea. Según Casper Daugaard, director ejecutivo de Delphi Interactive, el objetivo es crear el FIFA más divertido y global jamás visto. Con esta movida, Netflix refuerza su apuesta por los videojuegos como parte esencial de su oferta de entretenimiento. Y lo hace justo a tiempo para el evento cultural más grande del 2026.