La contundente advertencia que le dejó la policía que mató a sus hijos a su hermana: "Melina, no entrés"

Marina Abigail Silva, de 30 años, fue detenida tras asesinar a sus dos hijos, un niño de 2 años y una niña de 7, en la provincia de San Luis. El crimen ocurrió en su casa en el barrio Los Fresnos, en la localidad de Juana Koslay . Luego de cometer los homicidios, Silva intentó huir, pero fue capturada cerca del Dique Cruz de Piedra, dos horas después del hallazgo de los cuerpos. Antes de ser detenida, llamó y le confesó el crimen a sus compañeros de la Comisaría 34, donde trabajaba, dejó dos cartas en la escalofriante escena y le envió un mensaje a su familia pidiéndoles perdón por lo que había hecho.

Marina Abigaíl Silva fue detenida mientras intentaba fugarse

De acuerdo con la fiscal de Género, María del Valle Durán, Silva dejó colgado en la puerta de su casa un cartel dirigido a su hermana Melina, quien vivía en la parte trasera de la vivienda, advirtiéndole que no entrara y que llamara a la policía. "Melina llamá a la Policía, no entrés", rezaba el mensaje, que parecía buscar que Melina no presenciara la escena trágica en la que yacían los cuerpos de sus sobrinos, a quienes Silva había matado con su arma reglamentaria, disparándoles en la cabeza y el tórax.

La fiscal del caso confirmó en diálogo con Infobae que los niños fueron asesinados a balazos y que, además, Silva les puso almohadas en la cabeza antes de ejecutarlos. Aunque aún no se completó la reconstrucción del hecho, se presume que Silva mató a sus hijos entre las 5 y 6 de la mañana del martes, y luego escribió dos carteles: uno lo dejó en la parte frontal y el otro en la parte trasera de la vivienda. Ambos dirigidos a su hermana, parta evitar que entre al lugar. Posteriormente, huyó de la zona.

Silva confesó el crimen a sus compañeros de la Comisaría 34, donde trabajaba. Antes de ser capturada, también llamó a algunos familiares para informarles de lo que había hecho. Los cuerpos de los niños fueron encontrados por la policía a las 8 de la mañana, y la búsqueda de Silva se intensificó. Fue detenida alrededor de las 10 de la mañana cerca del Dique Cruz de Piedra. Durante el operativo, los agentes también recuperaron el arma reglamentaria con la que cometió los homicidios.

Silva llevaba ocho años en la policía y no estaba bajo tratamiento psicológico ni presentaba antecedentes médicos. De hecho, debía reincorporarse a su trabajo ese mismo día. El padre de Silva y abuelo de las víctimas expresó que su hija atravesaba serias dificultades económicas, con grandes deudas, y que él mismo la había ayudado financieramente en varias ocasiones. También mencionó que había sido víctima de violencia psicológica por parte del padre de su hijo menor.

Marina Abigaíl Silva

Los investigadores descubrieron que Silva debía alrededor de 6,8 millones de pesos a varias empresas de micropréstamos, y el último de sus préstamos había sido de 2,2 millones, solicitados tres meses antes del crimen. Además, en un cuaderno de su hija de 7 años, dejó una nota en la que mencionaba que tenía grandes deudas. El padre del niño de 2 años acudió al lugar, pero se negó a dar detalles sobre lo ocurrido, mientras que el padre de la niña de 7 años se encontraba en Buenos Aires al momento del crimen y ahora "está internado". Por ahora, las autoridades continúan investigando las causas que llevaron a Silva a cometer estos brutales homicidios.