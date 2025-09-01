La Coqueta denunció un ataque transfóbico en Bariloche: "Esto no tiene que quedar impune"

Durante décadas, la colectivo LGBTQ+ luchó incansablemente por derechos, respeto e igualdad. Sin embargo, en pleno 2025 la homofobia no sólo no desapareció, sino que sigue respirando con fuerza, alentada por discursos de odio que legitiman la violencia contra las minorías y que son difundidos desde el propio gobierno de Javier Milei.

En este marco, el fin de semana se viralizó la brutal golpiza que sufrió La Coqueta, una reconocida influencer trans, a la salida de un boliche en Bariloche: "Vengo a contar públicamente lo que me pasó ahora hace un rato en la Juana Bar en Bariloche. Dos pibes vinieron a agredirnos a mí, a Sofía y a Mica sin que busquemos problemas", relató en sus redes sociales apenas pudo recuperarse.

La Coqueta sufrió un ataque transfóbico en un boliche de Bariloche

La creadora de contenido denunció además la complicidad del personal del lugar: " Miren bien cómo los patovas y la mina mandan a pegarnos , y nosotras tuvimos que defendernos como pudimos. Me sacaron el iPhone y 500 mil pesos". En su descargo señaló también que los guardias ofrecieron tragos gratis a otros clientes para que se sumarán a la agresión.

Este ataque no es un hecho aislado. Se suma a otros tres ocurridos en el último mes en distintas partes del país: un joven gay atacado en Palermo, un atentado contra una cabaña en el Delta del Tigre y un ataque a la vivienda y consultorio del psicólogo Norberto Lorenzo, cofundador de la Comunidad Católica Gay de Buenos Aires, quien recibió la frase "Te pasa por pu**" escrita en las paredes.

"Pensé que me iba a sentir cómoda en ese boliche, es más pagamos todo. Me ha pasado muchas veces en mi vida, pero esta vez me quedé sorprendida. Lo peor de todo es que nos sacaron del lugar como si fuéramos perros", denunció la influencer en un video publicado en Instagram.

La Coqueta apuntó directamente contra la responsabilidad de los dueños del boliche: "Mucha gente me contó que los patovicas agreden y golpean a muchas personas, pero el lugar sigue funcionando con esa violencia y esa falta de respeto de siempre". El cierre de su descargo fue contundente y doloroso: "Nosotras sabemos en qué cuerpo nacimos, pero eso no significa que no seamos mujeres. Esto no tiene que quedar impune, no tiene que pasarle a ninguna chica más".