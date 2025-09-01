Tenía 15 años, falleció en un boliche al que ingresó de forma ilegal y la familia denunció un ataque

La familia del adolescente quilmeño Camilo Isabella Valenzi de 15 años reclamó contra las autoridades de un boliche de la zona de Quilmes Oeste, luego de que este falleciera tras descompensarse dentro del lugar. Para los cercanos a la víctima, su defunción fue generada por una agresión que sucedió puertas adentro del local bailable.

Por otro lado, se conoce que Valenzi ingresó al boliche con el documento de identidad de un amigo mayor de edad, por lo que no hubiera podido hacerlo si no fuera por esta irregularidad que impulsó y que las autoridades del boliche avalaron. A raíz de estas confusiones, la fiscal a cargo de la investigación, Sandra López de la Unidad Fiscal de Investigación N°2 de Berazategui, ordenó una autopsia con el fin de conocer las causas exactas de la muerte.

Club XXI es el boliche de Quilmes de donde salió sin vida Camilo Isabella Valenzi de 15 años.

Cabe recordar que Camilo llegó sin vida al Hospital Evita Pueblo de Berazategui al que fue trasladado desde el local bailable, de acuerdo a lo informado en los reportes policiales. Según testigos, el adolescente comenzó con convulsiones dentro del lugar. Las denuncias de la familia tienen que ver con que ésta reacción no nació sola, sino que sería producto de un golpe o un susto grande.

Allí entra la persona que le prestó el DNI. Para la familia fue una discusión con él la que motorizó el desenlace funesto. La hermana de la víctima, en ese sentido, reclamó en las redes sociales justicia para su hermano. "A Camilo, un chico lleno de vida, lo mataron a la salida del boliche llamado Club XXI Quilmes. Su familia y amigos estamos destrozados y necesitamos que este caso se visibilice y no quede impune", pidió.

El reclamo de justicia por parte de la familia de Camilo Isabella Valenzi.

"Si estuviste ahí, viste algo o tenés cualquier información, por mínima que parezca, comunicate con su hermana a través de Instagram. Cada dato puede valer muchísimo. Les pedimos que compartan este mensaje para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Hoy pedimos justicia por Camilo", cerró la publicación la familia de Camilo Isabella Valenzi.