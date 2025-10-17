La directora del colegio del alumno que se disfrazó de "mujer violada" en su viaje de egresados lo calificó como "un hecho lamentable"

La violencia machista volvió a mostrar su cara más cruda, esta vez disfrazada justamente a través de una supuesta "broma" escolar. Un alumno de la escuela IPET 267 Antonio Graziano, de Bell Ville, Córdoba, se grabó en su viaje de egresados a Bariloche vestido de "mujer violada", en una secuencia que duró apenas segundos, pero bastó para generar un repudio generalizado. El video, publicado en la cuenta oficial de Instagram de la promoción, muestra al adolescente riendo, con un vestido femenino roto y manchado con tintura roja que simulaba sangre. En su espalda, la palabra "violada" escrita en letras grandes completaba el cuadro.

Las aberrantes fotos del disfraz que alude a la cultura de la violación

A su lado, otro joven hacía gestos que imitaban un abuso y de fondo, una aparente compañera de los chicos a pura carcajada. Las imágenes, tan brutales como indignantes, se viralizaron en cuestión de horas y provocaron una ola de condena pública. "Estamos absolutamente conmocionados y repudiamos la situación. Este es un hecho totalmente lamentable que no refleja el trabajo que se realiza en la institución", afirmó la directora del colegio, Cecilia Miatelo, en diálogo con Cadena 3.

La docente aclaró que el viaje de egresados "es una actividad privada autorizada y pagada por los padres de los estudiantes", pero fue categórica al marcar que el nefasto episodio "constituye un claro atentado al acuerdo de convivencia". "Esto está manifestado en los comunicados de los otros alumnos, tanto de ese curso como de las otras divisiones", agregó. Los jóvenes regresarán al colegio el lunes próximo, y aún no se decidió qué medidas disciplinarias se aplicarán. "Veremos qué acciones reparadoras deberán realizar. Creemos que como escuela, nuestro trabajo es profundizar no solamente con ellos, sino también con todos los estudiantes", explicó la directora.

El comunicado de los alumnos en repudio a la "broma"

El repudio no se limitó al ámbito institucional. Los propios compañeros del joven involucrado emitieron un comunicado en el que expresaron su rechazo y pidieron disculpas públicas: "Somos conscientes de la gravedad de lo sucedido. Este hecho está desligado de nuestra institución y no representa los valores enseñados. Entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos disculpas".

Sin embargo, el mensaje más contundente provino de otros alumnos del colegio, quienes difundieron una carta pública en la que repudiaron el episodio y denunciaron la naturalización de la violencia de género. "Queremos expresar nuestro más absoluto repudio por las recientes publicaciones de un grupo de compañeros. Nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes, que son indignantes en todos los sentidos", señalaron.

Los estudiantes fueron más allá y desmontaron el intento de justificar el hecho como una "broma adolescente": "Esto no es una 'cosa de adolescentes'. La mayor parte de nosotros somos mayores de edad. Esto forma parte de una manera de mirar el mundo, de naturalizar las violencias contra nuestros cuerpos, de creer que algunos pocos tienen la licencia de reírse de cualquier cosa. Nos sentimos abrumados, tristes".

En el cierre del comunicado, la comunidad estudiantil marcó una distancia tajante con los responsables: "La promo 25 no son un grupo de estudiantes irresponsables que dejaron nuevamente a nuestra escuela expuesta a la mirada social que nos condena. Los 'canarios' somos estos otros que día a día nos educamos para ser mejores en un mundo muy complejo. Somos quienes se sienten parte de una sociedad que llora tantas víctimas de femicidios y violencias".