Los chats que complican a Victoria Cantero tras el crimen de Matías Álvarez: "¿Te pegó otra vez?"

La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia suma nuevos elementos mientras Victoria Cantero permanece detenida e imputada por el homicidio de su novio. En las últimas horas comenzaron a viralizarse conversaciones privadas, fotos y capturas de pantalla que, según familiares y amigos de la víctima, reflejan el contexto de violencia que atravesaba la relación antes del ataque fatal ocurrido en Resistencia, Chaco.

El material fue difundido principalmente por Lucas Achinelli, uno de los amigos más cercanos de Matías. En una publicación reunió capturas de conversaciones que, según explicó, le hicieron llegar distintas personas, junto con imágenes en las que el joven aparece con lesiones visibles en el rostro, como hematomas alrededor de un ojo y golpes en la mejilla.

Victoria Cantero permanece detenida e imputada por el homicidio de su novio

Entre las pruebas compartidas figura una conversación de WhatsApp en la que una persona le pregunta directamente a Matías: " ¿Te pegó otra vez? ". También aparecen registros de llamadas y mensajes de voz que, según el entorno de la víctima, corresponden a distintos episodios ocurridos durante la relación.

Junto a ese material, Achinelli publicó un duro mensaje dirigido a la acusada: "Me mandan estas cosas y lo único que puedo pensar es que quiero que te pudras en la cárcel. Que el fiscal pida la máxima pena, porque por esto lo buscaste, lo planeaste y lo ejecutaste sabiendo lo que hacías", escribió.

Los mensajes que se viralizaron tras el crimen de Matías Álvarez y podrían ser clave en la causa

Las publicaciones comenzaron a multiplicarse luego de que Leticia, hermana de Matías, brindara distintas entrevistas en las que describió una relación marcada por los celos, el control y reiterados episodios de violencia física que su hermano nunca denunció: "Mi hermano jamás le tocó un pelo. Se crió con la idea de que a una mujer no se la golpea. Pero ella le pegaba. Le dejaba la cara con arañazos y hasta le reventó un ojo de una piña. Él no me lo contaba porque sentía vergüenza de estar expuesto a esa violencia ", sostuvo.

Además, aseguró que Cantero ejercía un fuerte control sobre la vida cotidiana de la víctima: "Ella le manejaba el celular y la cuenta de Instagram. Publicaba cosas haciéndose pasar por él, algo que mi hermano jamás hubiera hecho porque era muy reservado con su vida privada", relató.

Los mensajes que compartía Victoria Cantero en sus redes antes del crimen

Mientras continúan apareciendo nuevos testimonios y publicaciones en redes sociales, Victoria Cantero permanece detenida como principal acusada por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia.

Este martes la joven se presentará ante la Justicia para ser notificada formalmente de la imputación en su contra. Sin embargo, su abogado defensor, Marco Molero, adelantó a algunos medios que no responderá preguntas de la fiscalía: "Se presentará para que le informen los hechos que se le atribuyen y las pruebas en las que se funda la calificación legal", explicó el letrado, quien la representa junto a Lucas Bosch.

La familia de Matías Julián Álvarez Guardia acusan de "violenta" a Victoria Cantero

El abogado indicó que le recomendaron guardar silencio porque se trata de la primera instancia formal del proceso: "Hay que dejar correr un poco el agua de la investigación. No puedo decir que fue un hecho cometido a sangre fría ni mucho menos. O si hubo un acto de defensa o de conmoción del ánimo ", afirmó.

Molero sostuvo además que entre ambos existía "un vínculo tóxico" y aseguró que la defensa ya cuenta con distintos elementos que serán incorporados a la causa: "Hay desgrabaciones de WhatsApp y algunas comunicaciones en TikTok. También hay mensajes de una insistencia (de él) para mantener una relación que (Cantero) había pretendido ponerle fin", señaló.

Cómo fue el crimen

El hecho ocurrió el domingo en una vivienda ubicada sobre la calle Donovan al 1400, en la ciudad de Resistencia. De acuerdo con la investigación, tras el ataque el hermano de la acusada, Facundo Cantero, quien además mantenía una amistad con la víctima, trasladó de urgencia a Matías hasta un hospital.

Victoria Cantero habría recibido ayuda por parte de su hermano, Facundo Cantero

El joven fue intervenido quirúrgicamente, pero murió horas más tarde a raíz de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio, producto de la grave herida que había sufrido.

Tras el fallecimiento, Victoria Cantero fue detenida e imputada por el homicidio. En una primera declaración ante la Policía sostuvo que había recibido el llamado de un amigo para acercarse hasta la vivienda y que, al llegar, encontró a Matías Álvarez Guardia ya herido y tendido sobre la vereda.