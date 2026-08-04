Wanda Nara vuelve de Europa sin sus carteras, pero con pasaportes: la indirecta que golpeó a Icardi

Si algo quedó claro en esta separación es que Wanda Nara y Mauro Icardi podrán tenerse bloqueados en redes sociales, pero jamás ignorarse. No hace falta seguirse en Instagram cuando ambos parecen tener un radar infalible para responderle al otro. Esta vez no fue la excepción: mientras la mediática lo mandó a entrenar, el futbolista decidió contestarle.

Todo comenzó en medio de la guerra por los pasaportes robados de sus hijas, Francesca e Isabella. El deportista se negó a firmar la documentación necesaria para renovarlos y la Justicia italiana terminó autorizando que las menores regresaran a la Argentina únicamente con la firma de su mamá.

Mauro Icardi se burló de Wanda Nara con una imagen editada

En paralelo, entre posteos eternos y comunicados que parecían escritos por inteligencia artificial, Wanda deslizó un comentario que fue directo al orgullo del delantero: aseguró que nunca lo había visto tan fuera de estado físico. Y, por lo visto, el golpe fue directo al ego .

Como si hubiera recibido una notificación personalizada, Icardi apareció entrenando y, el lunes por la tarde, decidió responder de una manera bastante particular: editándose el cuerpo.

Icardi tiró un palito a Wanda Nara

El futbolista publicó una selfie frente al espejo, sin remera y usando únicamente unas bermudas, mostrando una silueta bastante más robusta que la habitual: "Cómo quieren verte los que te critican", escribió junto a la imagen, acompañándola con emojis de risa.

Minutos después reveló el truco. Compartió la foto original, sin edición, y lanzó otra chicana: "Al que critican. Qué tupé".

El polémico posteo de Wanda Nara con una indirecta cargada contra Icardi

Pero como toda historia de Instagram de Icardi parece necesitar un capítulo dedicado a la China Suárez, llegó la tercera publicación. Esta vez apareció con una toalla en la cintura, acomodándose el pelo frente al espejo, y escribió: "Qué suerte tengo de cortarme el pelo y tener una novia multifacética que aprendió a teñirme". El remate, por supuesto, no faltó: "Te amo, @sangrejaponesa".

Sin embargo, si algo caracteriza a Wanda es que difícilmente deje una provocación sin respuesta: "Un viaje que no olvidaremos. Vuelvo sin mis bolsos favoritos, con pasaportes nuevos y con mis hijos, que son lo más importante de mi vida , que también me enseñaron que por ellos todo lo puedo", escribió junto a un álbum de fotos.

La romántica foto de Wanda Nara y Martín Migueles en Paris

La empresaria mostró sus looks por distintas ciudades europeas, imágenes de sus hijos durmiendo juntos, en una clara referencia al miedo que, según contó, les dejó el robo sufrido en Italia, y hasta deslizó una ironía al remarcar que volvía con los nuevos pasaportes resueltos.

Pero la verdadera paliza estaba escondida entre las postales. Casi como quien no quiere la cosa, Wanda Nara incluyó una romántica foto junto a Martín Migueles con la Torre Eiffel de fondo. Un detalle que difícilmente sea casual: fue justamente en París donde comenzó la historia de amor entre Mauro Icardi y la China Suárez.