Facundo Moyano, complicado: quedó detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad

Facundo Moyano quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría Vecinal 13A por orden judicial, acusado provisoriamente de lesiones y privación ilegítima de la libertad. La medida fue solicitada esta mañana por el auxiliar fiscal Julián Pistone y autorizada por el juzgado que interviene en el caso.

Todo comenzó durante la madrugada, después de un llamado al 911 por un supuesto episodio de violencia en el departamento que Moyano ocupa en una torre de la avenida del Libertador al 5400, en Belgrano. Otro aviso a la policía también había alertado que una mujer corría desnuda o semidesnuda por la vía pública.

Facundo Moyano

El encargado del edificio, identificado como Nahuel Astrada, contó a la Policía de la Ciudad que una pareja había salido de manera precipitada del edificio. Minutos después, los efectivos interceptaron a Moyano y a Candela Arizaga (23) en Virrey Vértiz y Sucre, a unas cuadras del lugar.

Según fuentes policiales a las que accedió BigBang , ambos presentaban signos compatibles con el "consumo de estupefacientes". Esa información forma parte de las primeras investigaciones y todavía deberá ser confirmada por los estudios médicos y las pericias correspondientes que se están realizando al momento.

Comisaría Vecinal 13A

Por su parte, Arizaga fue asistida por el SAME y trasladada al Hospital Pirovano, donde actualmente permanece internada. La Justicia espera poder escucharla cuando se encuentre en condiciones y pueda brindar su versión sobre lo ocurrido dentro del departamento.

Qué muestran los videos

Horas después del episodio comenzaron a circular videos grabados por una persona que se encontraba en la vía pública en una bicicleta. En las imágenes se observa a la joven influencer caminando bastante desorientada y semidesnuda por la zona de las Barrancas de Belgrano mientras pedía "ayuda", según se pudo reconstruir por los vecinos que la vieron deambulando.

El video muestra a Arizaga avanzando por la vereda y cruzando hacia el otro lado de la calle en medio del tránsito. Ahora, la investigación ahora apunta a reconstruir qué pasó antes de la salida del edifica y es por eso que la Fiscalía ordenó reunir las grabaciones de las cámaras de seguridad, ubicar a los testigos —entre ellos, el encargado de la torre— y tomar declaración a la presunta víctima cuando reciba el alta o los médicos consideren que está en condiciones.

Al momento, Facundo Moyano (que cumple funciones en el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines) sigue detenido en la Comisaría Vecinal 13A, mientras define su estrategia de defensa. Esta mañana recibió la visita de su hermano Hugo Moyano, abogado laboralista y diputado de Unión por la Patria. El caso sigue bajo investigación y la calificación podría modificarse a medida que aparezcan nuevas pruebas.