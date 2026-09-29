Juicio por Maradona: Luque y Cosachov tuvieron su última declaración antes de los alegatos del jueves

El juicio para encontrar a los responsables de la muerte de Diego Armando Maradona se encuentra en la recta final y en la última jornada declararon una vez más en el proceso dos de los principales señalados por la investigación del delito de homicidio simple con dolo eventual con el que la Justicia analiza el caso: el neurólogo Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

En el caso de Luque se trató de su onceava declaración en el proceso. En esta oportunidad, el médico aseguró querar clarificar "las incumbencias" y fue tajante a la hora de afirmar que no tenía dudas de que "Maradona murió de un evento súbito, agudo e impredecible". El objetivo del neurólogo fue en todo momento, y durante todo el juicio, desligarse del rol de médico de cabecera que le dieron en distintas declaraciones de testigos.

El neurólogo Leopoldo Luque, uno de los acusados por la muerte de Maradona.

"Yo le hacía un seguimiento de neurocirugía. Cosachov dice que yo soy su médico de cabecera pero yo lo asumo como una deferencia. Yo nunca asumí ese rol, no está en los papeles", consideró. "Yo era uno de sus médicos de confianza sin duda, le gestionaba médicos y consultas a Diego, eso lo vieron. Cuando lo trasladaron a Olivos no me permitieron operarlo. Y yo de ahí pasé de ser el tipo que tomaba decisiones sobre él de manera independiente a dejar de ocupar ese lugar", sumó enseguida.

Luque aseguró que en su alegato quería hablar sobre su relación con el fallecido. "Quisieron decir que yo hablaba de Diego como con desprecio, como que no lo quería y quiero demostrar que todo lo contrario", rechazó. "A mí no me favorecía como médico estar con él. Yo no estaba con él por fama o dinero. Estaba porque lo amaba. Es algo interno y una admiración que muchos de los que estamos acá le seguimos teniendo. Era tan así que en pandemia le dije a Matías Morla que me lo quería llevar a mi casa", añadió.

La psiquiatra Agustina Cosachov y el neurólogo Leopoldo Luque, dos de los principales acusados por la muerte de Diego Armando Maradona.

"Es muy fácil decir que yo estoy a cargo de todo, es lo más fácil que hay. Ahora, las pruebas muestran otra cosa", contrastó Luque al respecto. "Yo siempre actué de buena fe. De mí se sabe todo. Y no es que mi teléfono lo tuvieron que mandar a algún lado para que se abra, di mi clave", argumentó en su defensa.

El neurólogo remarcó que su última carta era llevárselo con él a su casa, porque no le gustaba el entorno que tenía Maradona en su casa de Bellavista. "Yo quería que esté con una familia normal. Mi familia es básica. Para mí le podía hacer bien", reveló en su alegato. "Ayudarlo tiene un precio. En ese momento yo era medio confianzudo con Maradona. Cuando te acercabas un poquito de más, él era tipo: 'Yo soy Maradona, no te acerques tanto' y eso me hacía sentir mal", confirmó.

Agustina Cosachov, la psiquiatra imputada en la muerte de Maradona.

La psiquiatra

"Quiero decir que la verdad lamento mucho lo que pasó. Siempre traté de hacer lo que mejor sé, lo que mejor pude, tenía un buen vínculo con el paciente, lo queríamos mucho. Estos años fueron muy duros", disparó Cosachov en su alegato, en el que mezcló un presunto afecto por el fallecido con una negación de alguna responsabilidad de su parte con el caso. "La doctora Nancy Forlini quedó a cargo de la internación domiciliaria. Si supuestamente los enfermeros tenían que reportarle a los médicos tratantes, ¿por qué nadie me escribía a mí ni a Luque? Había un chat donde se hacían los reportes diarios y yo no estaba", argumentó.

La psiquiatra confesó que su intención era saber si dormía, si estaba de ánimo con la medicación recibida, todas "cuestiones que tenían que ver" con su especialidad. "Pero después a los enfermeros le dieron la orden de no comunicarse conmigo y se respetó eso", remarcó Cosachov.

El abogado Fernando Burlando junto a Dalma y Gianinna Maradona.

"A Maradona lo conocí en junio de 2020 en Bellavista, donde vivía en ese momento. Llegué a la primera entrevista psiquiátrica a través del doctor Luque, que teníamos una colega en común. Él buscaba a una psiquiatra especialista en adicciones", repasó Cosachov. "El plan era que el paciente no vuelva a su domicilio en las mismas condiciones de antes, es decir, que vuelva sin alcohol. Así empezamos a planear la internación domiciliaria que era la mejor opción", añadió al respecto.

Este jueves serán los alegatos por parte del Ministerio Público Fiscal, en el caso que se encuentra en la recta final para determinar las responsabilidades que existieron en relación a la muerte de Maradona. La causa que tuvo todo tipo de frenos en relación al proceso, parece llegar a su fin.