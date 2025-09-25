Mañana de tensión en la puerta de Radio 10: una mujer destrozó con un palo de hockey los autos de Gustavo Sylvestre y Gabriela Radice

La rutina de esta mañana en Radio 10 se quebró de golpe este jueves en el barrio porteño de Palermo. Sobre la calle Uriarte, una mujer irrumpió a los gritos y, con un palo de hockey en las manos, destrozó los autos de dos periodistas de la emisora. Las víctimas fueron nada menos que Gustavo "Gato" Sylvestre y Gabriela Radice, quienes encontraron sus vehículos convertidos en el blanco de una furia inesperada y todavía incomprensible. El estallido del primer parabrisas astillado marcó el inicio de la pesadilla. "Una persona que estaba acá en la puerta, aparentemente con las facultades mentales alteradas y con un palo de hockey empezó a romper los autos que están estacionados en la puerta de la radio", contó Sylvestre en vivo durante Mañana Sylvestre, con la incredulidad todavía en su voz.

La escena se volvió caótica. Testigos relataron que la mujer, nerviosa y con un barbijo que le tapaba la boca, gritaba frases incoherentes mientras golpeaba con saña contra los autos. Ariel Zak, uno de los presentes, describió: "Una joven con un palo de hockey, muy nerviosa, gritando cosas inconsistentes y muy enojada, empezó a romper cosas. Había una policía de la Ciudad que la miraba, no se animó a intervenir y dio aviso a sus compañeros. Cuando llegaron media docena de policías, ahí la frenaron".

En ese tiempo, el saldo ya era claro. "El que más destrozó es el de Gabriela Radice, le rompió los vidrios, le abolló todo el auto", detalló Sylvestre. Y agregó, impotente: "A mi auto, que estaba adelante del de Gabriela, le rompió los dos espejos retrovisores". El periodista Ángel de Brito compartió en redes sociales imágenes del ataque y reveló que la agresora, antes de los destrozos, increpó a otro periodista en la puerta de la emisora: "Una mujer llegó con un palo de hockey a Radio 10", contó.

Una mujer desató su furia con un palo de hockey en la puerta de Radio 10

Y sumó: "Rompió auto a Gabriela Radice y al Gato Silvestre. Lo vio al Bebe y le empezó a los gritos con dichos sobre lo del triple crimen, increpándolo". El desconcierto creció cuando Sylvestre aclaró que el hecho no tenía un trasfondo personal contra él ni contra la radio. "Vino acá a la mañana sin ningún motivo, porque no era que identificaba ni a la radio ni a nadie en particular, sino que simplemente gritaba cosas incoherentes", puntualizó, descartando cualquier hipótesis de un ataque dirigido.

La agresora fue finalmente reducida y trasladada a una comisaría porteña, donde ahora se investigan las razones de su violento episodio. Pese a lo vivido, Sylvestre eligió dar una mirada reflexiva: "Las cosas materiales a mí me tienen sin preocupación porque tienen solución. El tema es cuando pasa a la agresión física. Yo salí, me miró pero no me dijo absolutamente nada. Está todo bien, no pasó a mayores. Quedan los autos, que se encargará el seguro, y el mal momento".