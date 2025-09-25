Procesan a Ariel García Furfaro y otros 14 acusados por el caso de fentanilo contaminado

En un caso que conmociona al país, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dictó el procesamiento de 15 personas vinculadas a la fabricación y distribución de fentanilo contaminado, sustancia que habría causado la muerte de al menos 124 pacientes.

Entre los procesados está Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Ramallo SA, quien además fue embargado por un billón de pesos y enfrenta prisión preventiva mientras avanza la investigación. Otros dos sospechosos continúan bajo investigación en esta causa que pone bajo la lupa el control y la seguridad en la industria farmacéutica.

Ariel García Furfaro ante el operativo de la PSA que lo detuvo.

La resolución judicial de 401 páginas detalla las responsabilidades de cada uno de los procesados, acusados de adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias peligrosas para la salud. A continuación, la lista completa de los implicados:

Ariel Fernando García Furfaro. Propietario e integrante de la dirección del conglomerado empresarial, con rol decisorio. Acusado como coautor del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas. Diego Hernán García. Vinculado al proceso de fabricación y distribución del medicamento contaminado. Nilda Furfaro. Parte del núcleo directivo del laboratorio. Javier Martín Tchukrán. Responsable en el área de control del producto. José Antonio Maiorano. Conexión operativa en el esquema empresarial investigado. Carolina Ansaldi. Relacionada con la supervisión técnica del laboratorio. María Victoria García. Integrante del equipo administrativo con acceso a decisiones clave. Wilson Daniel Pons. Operador logístico en el transporte del medicamento adulterado. Adriana Iúdica. Supervisora en el área de calidad. Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar. Responsable técnica vinculada al control sanitario. Rocío del Cielo Garay. Coordinadora en la cadena de distribución. Edgardo Gerardo Antonio Sclafani. Asesor técnico en la producción farmacéutica. Eduardo Darchuk. Operador clave en el proceso de fabricación.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak

La investigación profundiza en los distintos eslabones que permitieron la circulación del fentanilo contaminado, desde su producción hasta su distribución, evaluando las responsabilidades individuales y colectivas en el brote que afectó gravemente a 96 pacientes en todo el país.

En su declaración indagatoria ante el juez Kreplak, García Furfaro negó responsabilidad directa sobre la contaminación del fentanilo y apuntó contra Andrés Quinteros, su mano derecha y apoderado del laboratorio bajo investigación. La causa se sustenta en el artículo 201 bis del Código Penal, que establece penas de entre 10 y 25 años para quienes adulteren sustancias alimenticias o medicinales de manera peligrosa para la salud, especialmente si esto provoca muertes.

Armado de la comisión investigadora

En paralelo al avance judicial, la Cámara de Diputados definió la estructura de la comisión investigadora que tendrá como objetivo esclarecer los hechos y evaluar las responsabilidades políticas e institucionales en el caso. La presidencia estará a cargo de la diputada Mónica Fein (Encuentro Federal), mientras que Silvana Giudici (PRO) ocupará la vicepresidencia y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) completará la conducción.

La comisión, integrada por 31 legisladores de diversas fuerzas políticas, fue creada tras una aprobación unánime en la sesión del 17 de septiembre. Ahora, tienen como plazo máximo el 9 de diciembre para presentar un informe final que será publicado un día antes de la renovación del Congreso, marcando un cierre político significativo para este caso que ha puesto a prueba las capacidades regulatorias del Estado comandado por Javier Milei.