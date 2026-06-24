Las vidas detrás de la tragedia: cuatro hermanas murieron en un accidente en el Bajo Giuliani

Consternación en la provincia de La Pampa tras un trágico accidente ocurrido el lunes 23 de junio en el Bajo Giuliani, a 10 kilómetros al sur de Santa Rosa. Una camioneta Ford EcoSport, en la que viajaban cinco hermanas de la localidad de 25 de Mayo, despistó y terminó sumergida en las heladas aguas de una laguna formada por una depresión natural. Cuatro de las ocupantes perdieron la vida en el lugar, mientras que la conductora logró sobrevivir y alertar a las autoridades.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Cristina Sosa (66), Raquel Esmeralda Sosa (54), María Olga Sosa (59) y Rosa Estela Sosa (53); todas se dirigían a Santa Rosa para visitar a otra integrante de la familia que se encuentra internada en el Hospital Favaloro.

Cuatro hermanas mueren en un accidente vial en el Bajo Giuliani

Cristina, la mayor de las hermanas, era jubilada del hospital Jorge Ahuad de 25 de Mayo, donde trabajó durante años y era conocida por su dedicación. Durante la pandemia, enfrentó serias complicaciones de salud tras contraer COVID-19, lo que la dejó al borde de la muerte.

Raquel también formaba parte del personal del mismo hospital y era recordada por su calidad humana y compañerismo. El centro de salud emitió un comunicado lamentando profundamente su fallecimiento: "Su dedicación, compañerismo y calidad humana permanecerán por siempre en el recuerdo de nuestra comunidad hospitalaria. Descansen en paz", expresaron.

Cuatro hermanas mueren en un accidente vial en el Bajo Giuliani

María Olga, por su parte, trabajaba como portera en la Escuela 248 Crezca Grande, donde era muy querida por alumnos y colegas. La institución educativa expresó su pesar y destacó su compromiso con la comunidad escolar: "La comunidad educativa de nuestra escuela expresa su profundo pesar por el fallecimiento de una querida integrante de nuestro plantel. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento y elevamos una oración en su memoria. Su recuerdo permanecerá siempre entre nosotros". Por su parte, Rosa Estela era ama de casa y un pilar fundamental para su familia.

Dominga Fortunata Sosa (49), quien conducía la camioneta, fue la única sobreviviente del accidente y, según los informes preliminares, logró salir del agua por sus propios medios y, en estado de shock, pidió ayuda. Fue trasladada al hospital local por el Servicio de Emergencias Médicas (SEM), mientras las autoridades iniciaban una intensa operación de rescate para localizar a sus hermanas.

Cuatro hermanas mueren en un accidente vial en el Bajo Giuliani

El siniestro ocurrió en la intersección de la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial 14, donde ambas vías forman una peligrosa "T"; en esa líneas, las primeras hipótesis sugieren que la conductora no vio el final de la calzada o no logró frenar a tiempo debido a la falta de iluminación, así la camioneta habría atravesado el guardarraíl y caído en la laguna. El agua helada, con una temperatura cercana a los 3 °C, habría dificultado cualquier intento de rescate inmediato.

Los cuerpos sin vida de las hermanas fueron recuperados horas después y trasladados a 25 de Mayo, donde fueron veladas en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la ciudad. El Bajo Giuliani, conocido por ser una zona propensa a inundaciones tras lluvias, vuelve a ser escenario de una tragedia que enluta a toda una región.