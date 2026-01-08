Le cayó un vidrio en la cabeza mientras tomaba un café en Palermo: "Tiene 13 tendones cortados"

Un insólito y preocupante incidente ocurrió en el barrio porteño de Palermo, cuando un hombre de 50 años que desayunaba en la vereda de una cafetería fue impactado por una ventana de blindex que cayó desde un cuarto piso. El hecho, que generó conmoción entre los vecinos, está siendo investigado por las autoridades policiales.

El episodio tuvo lugar en la intersección de Ciudad de la Paz y Jorge Newbery, en horas de la mañana. Según las imágenes captadas por una cámara de seguridad cercana, el blindex se desprendió repentinamente desde un departamento deshabitado, golpeando con fuerza la cabeza y el brazo izquierdo de la víctima, identificada como Pablo. Fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) confirmaron que el hombre sufrió un traumatismo craneal y heridas cortantes que requirieron atención inmediata.

El momento exacto de la caída del vidrio

Personal del SAME llegó rápidamente al lugar con su escuadrón de motos y trasladó al herido al Hospital Pirovano. Allí se le realizaron estudios que confirmaron que su vida no corre peligro, aunque las lesiones fueron severas. Julio, amigo y vecino de Pablo, declaró al canal C5N: "Tiene 20 puntos en la cabeza, pero está bien, también tiene 13 tendones cortados del brazo izquierdo".

La Policía de la Ciudad, junto con los Bomberos, inspeccionó el edificio desde donde cayó el blindex. Según informaron fuentes oficiales, el departamento se encontraba desocupado y con llave en poder del encargado del edificio, ya que el propietario reside en la provincia de Córdoba. Por precaución, los bomberos retiraron otra placa de blindex que permanecía en la ventana para evitar nuevos accidentes.

La Unidad de Flagrancia Norte, encabezada por la doctora Amanda Berstein, tomó intervención en el caso. Hasta el momento, no se ha confirmado si el dueño del departamento ha establecido contacto con la víctima ni si se iniciaron acciones legales.

A medida que avanzan las pesquisas, el caso ha dejado una sensación de terror en Palermo, donde los vecinos temen que situaciones similares puedan repetirse si no se toman medidas preventivas adecuadas. Pablo, aunque fuera de peligro, enfrenta un largo proceso de recuperación tras este inesperado y traumático episodio.